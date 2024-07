PS5 è la console più venduta in Europa nella prima metà dell'anno, Xbox perde il 37%

Anche per quanto riguarda il primo semestre del 2024 le vendite di console sono calate del 24% , raggiungendo i 2,2 milioni di unità. In quest'ottica PS5 ha perso il 16%, Nintendo Switch ha perso il 32% e Xbox Series X|S ha perso il 37%.

I dati raccolti da GSD parlano di poco più di 300.000 console vendute in Europa nel mese di giugno: un calo del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tutte le piattaforme hanno fatto segnare delle perdite , ma PS5 le ha contenute limitandole al 10%.

PS5 è stata la console più venduta in Europa nella prima metà dell'anno , sebbene all'interno di uno scenario che ha visto tutte le piattaforme perdere qualcosa rispetto al 2023. Ebbene, in tal senso la macchina Sony è quella che è riuscita a limitare di più i danni.

Quale sarà la reazione di Microsoft?

Come ricorderete, nei giorni scorsi un report di The Verge ha riferito che Microsoft starebbe pensando di limitare la distribuzione di Xbox in Europa, e alla luce di questi numeri la cosa appare purtroppo plausibile.

Considerando che la prossima Xbox non arriverà prima del 2026, siamo davvero curiosi di sapere se la casa di Redmond abbia intenzione di tentare un qualche recupero nel vecchio continente oppure proverà a spingere unicamente l'adozione del Game Pass su diversi dispositivi, come i Fire TV Stick.