The Sims 4: Colpo di fulmine, la nuova espansione dedicata agli appuntamenti

In inglese, esiste un modo di dire comune che restituisce perfettamente l'idea del suo significato: "It's too close to home" si usa quando qualcosa è così simile al nostro vissuto da risultare scomodo, quasi un po' inquietante... e mai avremmo pensato di usare questo termine per commentare un'espansione di The Sims. Sì, i Sim provano emozioni e raggiungono traguardi di vita come noi, però possono anche essere i vicini di casa di un alieno, trasformarsi in sirene o fare amicizia con vampiri e lupi mannari. Eppure The Sims 4: Colpo di fulmine, è davvero molto vicino a casa. L'expansion pack in uscita il 25 luglio su PC e console è tutto incentrato sulle relazioni amorose, che perdono però i connotati goliardici e un po' parodistici che hanno sempre avuto nel simulativo di Maxis, avvicinandosi molto alle vite sentimentali di molti millennial e non.

Confini romantici e tratti di personalità Al fine di costruire storie avvincenti, Maxis ha inserito alcuni nuovi parametri nella personalità dei Sim. In primis sono stati aggiunti due tratti caratteriali legati alle relazioni romantiche. Il primo, quello più introverso, rende il Sim estremamente ricettivo sul piano emotivo, ma poco capace di dimostrare le sue emozioni; ci vorrà del tempo prima che questi Sim si aprano realmente al prossimo. Il secondo tratto è più estroverso e si manifesta in atteggiamenti romantici espansivi: è facile flirtare, dare baci, abbracci ma anche mantenere alta l'attenzione romantica di questi Sim, che si stufano in fretta. In aggiunta ai tratti, Colpo di fulmine aggiunge altre due novità. La prima sono i "turn on" e "turn off", ovvero elementi selezionabili dall'apposito menù che letteralmente accendono e spengono l'interesse di un Sim verso il prossimo. Si possono selezionare fino a tre caratteristiche fisiche (colore capelli, abiti ecc...) e tre emotive, utilizzando l'icona a forma di calamita. Questi possono essere cambiati in qualsiasi momento dalla modalità Crea un Sim a distrazione del giocatore. L'altra grande novità sono i confini romantici, che verranno aggiunti non dall'espansione ma nel gioco base, e che potranno essere personalizzati nel menù in cui sono già disponibili genere e orientamento sessuale. Questo menù si compone di quattro domande volte a definire in quali situazioni la gelosia del Sim scatta. In un contesto di innamoramento, non per forza di relazione, il Sim potrebbe ingelosirsi vedendo il suo oggetto d'amore flirtare con altri, assistendo a effusioni o venendo a sapere di rapporti sessuali. La quarta domanda a cui rispondere si/no è se il Sim potrebbe rivalutare i suoi limiti romantici. La cosa interessante, e anche molto complessa (quel close to home di cui parlavamo all'inizio dell'articolo) è che una cosa non esclude l'altra: si potrebbe avere a che fare con Sim molto libertini e promiscui che si ingelosiscono per un approccio romantico non fisico e altri che conducono una ligia vita monogama. Non tutti gli appuntamenti vanno bene Se viene aperta la modalità Crea un Sim per l'intero nucleo famigliare, si possono anche decidere le sfumature delle diverse relazioni che legano i Sim, un po' come succede già tra genitori e figli. Parlando di quelle romantiche queste possono essere sessualmente eccitanti, difficoltose e con problemi di fiducia, imprevedibili o accoglienti.

Le storie d’amore di Ciudad Enamorada Come di consueto, anche Colpo di fulmine introduce un nuovo quartiere, Ciudad Enamorada. Ispirata a Città del Messico, questa ambientazione ha dato la possibilità a Maxis di concentrarsi su due stili architettonici diversi, uno più tradizionale e latino e l'altro colorato e contemporaneo. Noi personalmente, di tutte le novità viste nella modalità Costruisci e Compra abbiamo avvistato le amatissime piscine con i bordi curvi, che saranno disponibili per tutti i giocatori. Lo sappiamo amica Sim, la vita è dura In questo contesto cittadino abbiamo potuto vedere da vicino come funziona realmente l'alchimia dei Sim. Per prima cosa, la ruota delle conversazioni è stata riorganizzata, separando le azioni di relazione da quelle romantiche. Nel primo caso sono raggruppate tutte le interazioni che permettono ai Sim di conoscersi e che cambiano in base a qual è il rapporto che li lega. Quelle romantiche invece sono prettamente legate al flirt e all'approccio fisico. All'interno degli elementi che compongono la personalità del Sim, l'attrazione è slegata dalla realizzazione romantica e anche quando si è parte di una coppia questi sono parametri unilaterali: il fatto di essere in un rapporto condiviso allinea automaticamente le cose tra i partner. Tanto che, a meno che non si disattivi dalle impostazioni, i Sim che frequentiamo potrebbero non essere più interessati al nostro, perché sono cambiati interessi, lavoro o non c'è più attrazione. In breve: preparatevi ad essere piantati o ricevere una richiesta di divorzio.

L’Angolo di Cupido E poi c'è lui, l'Angolo di Cupido, la app di incontri che Colpo di fulmine introduce su tutti gli smartphone e PC dei nostri Sim. Nel menù di questa applicazione i Sim potranno organizzare un incontro al buio, chiedere un consulto amoroso (alla modica cifra di 1000 Simoleon) e gestire il loro profilo. Con chi usciamo stasera? La app consiste in tre diversi menù: la bio, i profili altrui e i salvati. Nella prima pagina di biografia si possono selezionare i parametri di ricerca, come sesso o età del partner, scegliere alcune caratteristiche che si ricercano e aggiornare la foto profilo. Questa è una funzione molto divertente e che non sempre va come previsto: se i Sim non hanno grande dimestichezza con la fotografia rischiano di scattare selfie imbarazzanti o con le mani sulla lente della fotocamera. Nella seconda pagina si possono vedere i profili degli altri utenti ed eventualmente salvarli per dopo; quelli salvati vengono visualizzati nella terza pagina della app. Quando si è sicuri del match, si può aggiungere il contatto nella rubrica o invitarlo direttamente ad un appuntamento. Le opzioni sono due: un incontro informale per conoscersi, al quale possono partecipare fino a sei Sim, come se si uscisse in un gruppo di amici, oppure direttamente un appuntamento romantico. Come per tutti gli eventi non è detto che gli invitati partecipino sempre, quindi qualche rifiuto può sempre arrivare. Prima di innamorarsi bisogna conoscersi Non fatevi però abbattere: se volete invitare ad un'uscita tra amici il/la vostro/a ex per fargli conoscere la vostra fiamma, tentar non nuoce!

Colpo di fulmine è un'espansione chiaramente indicata a tutti quei giocatori che amano la narrativa di The Sims 4 e vogliono strumenti in più per creare nuove situazioni. Al di là della finzione però c'è una parte molto vera e profonda dei contenuti di questo expansion pack, che riprende quel filone di pura espressività individuale tanto cara allo sviluppatore. Vedere negli anni i nostri Sim cambiare, definirsi attraverso genere, orientamento sessuale e ora relazioni romantiche è un processo di maturazione molto introspettivo, uno specchio di quanto il giocatore sia a suo agio con la sua identità. E apprendere che i Sim hanno confini romantici oltre i quali non sono disposti a perdonare, che hanno interessi e aspirazioni più o meno serie, che la relazione è un lavoro di concerto nella coppia e non qualcosa di unilaterale, fa riflettere su quanto l'educazione emotiva e romantica sia importante. Ora oltre a lupi mannari, vampiri, sirene, fantasmi, licantropi e alieni adesso in The Sims abbiamo un'altra figura mitologica contemporanea, assai più pericolosa: il narcisista tossico.