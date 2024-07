Nobody Wants to Die a confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S: vediamo come gira

In definitiva, l' Unreal Engine 5 si conferma un motore potente e in grado di consegnarci esperienze visivamente di grande impatto, ma sulle attuali console fa parecchia fatica a esprimersi senza deprimere il pixel count o il frame rate.

Su Xbox Series S il gioco non si spinge oltre i 1080p a 30 fps, mentre ovviamente su PC tutto dipende dalla componentistica. Ad ogni modo, il titolo supporta la tecnologia DLSS 3 per il miglioramento delle prestazioni a parità di risoluzione, pur senza vantare un numero enorme di regolazioni grafiche.

Ebbene, la modalità qualità gira sulle piattaforme Sony e Microsoft a 1440p e 30 fps ma include i riflessi in ray tracing e un sistema di illuminazione leggermente migliore, mentre la modalità prestazioni scende purtroppo fino a 1080p per raggiungere i 60 frame al secondo ma senza ray tracing.

Nobody Wants to Die è stato messo a confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S da ElAnalistaDeBits, che ha analizzato l'avventura in stile cyberpunk di Critical Hit Games con particolare riferimento alle modalità grafiche disponibili su console.

Quando arriva la recensione di Nobody Wants to Die?

Disponibile da ieri, Nobody Wants to Die non ha ancora ricevuto recensioni a livello internazionale, come forse avrete notato. Noi stessi abbiamo ricevuto il codice a ridosso del lancio, dunque il tempo di completare la campagna e saremo online con la nostra analisi.

Quello che possiamo già dire in merito al comparto tecnico del gioco è che si tratta di una di quelle situazioni in cui la prospettiva dei 30 fotogrammi al secondo, che solitamente scartiamo di default, potrebbe avere un senso, vista la tipologia di esperienza e l'arricchimento visivo che offre, nonché i grossi compromessi richiesti per ottenere i 60 fps.