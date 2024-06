Nobody Wants to Die ha una data di uscita e un nuovo trailer del gameplay

La data di uscita di Nobody Wants to Die è stata annunciata dal team di sviluppo del gioco, Critical Hit Games, a distanza di alcune ore dalla presentazione nel corso del Future Games Show: l'avventura cyberpunk sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 17 luglio.

Le parole degli sviluppatori

"La nostra priorità è quella di consegnarvi una grande esperienza sul piano visivo e narrativo, ambientata in un mondo distopico", ha dichiarato nel comunicato stampa Grzegorz Golen, lead game designer nonché CEO di Critical Hit Games, dopo la presentazione al Future Games Show.

"In Nobody Wants to Die daremo al giocatore l'opportunità di indagare sui delitti compiuti da un feroce assassino e scoprire i segreti oscuri della città, utilizzando una serie di strumenti innovativi e tenendo la propria moralità come guida."

"Sono come due pezzi di un puzzle che si incastrano bene insieme", ha detto il game producer Artur Jaskolski. "Le investigazioni dinamiche e spettacolari che andremo a condurre stabiliranno un nuovo standard per la narrazione e le sequenze cinematografiche in-game."

"Puntavamo a ottenere il massimo livello di realismo grazie al supporto di un set di straordinari effetti visivi per immergere i giocatori nella New York del 2329."