Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile per il preordine, ecco prezzi, edizioni, bonus e accesso anticipato

Abbiamo dunque riepilogato di seguito tutti i dettagli in merito a edizioni disponibili, prezzi, contenuti e bonus di prenotazione per tutte le piattaforme, sia per quanto riguarda le versioni fisiche che per quelle digitali.

Dopo aver annunciato la data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero durante il Summer Game Fest, fissata all'11 ottobre, Bandai Namco ha dato il via ai preordini delle versioni fisiche e digitali del gioco per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Se siete interessati ad acquistare una copia digitale, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Dragon Ball: Sparking! Zero su PlayStation Store per la versione PS5, dell' Xbox Store per quella Xbox Series X|S e di Steam per quella PC.

Saliamo di livello con la Deluxe Edition , in vendita a 109,99 per PS5 e Xbox Series X|S e a 99,99 euro per PC via Steam. Questa versione include:

L'edizione standard è disponibile al prezzo di 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e a 69,99 euro su PC. Come potete immaginare questa versione non include extra o bonus particolare, se non quelli di preordine, di cui parleremo tra poco.

Edizione fisiche

Passando alle edizioni fisiche, la Standard Edition di Dragon Ball: Sparking! Zero è in vendita per PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 79,99 euro presso i negozi. Nel momento in cui scriviamo non sono ancora iniziati i preordini su Amazon.it. Anche in questo caso la versione base non inlcude alcun extra di sorta.

I contenuti della Premium Collector's Edition di Dragon Ball: Sparking! Zero

Per i fan più sfegatati c'è poi anche la ricca Premium Collector's Edition, in vendita esclusivamente presso Bandai Namco Store, a questo indirizzo, al prezzo di 209,99 euro per PS5 e Xbox Series e a 199,99 euro per PC (codice Steam). Vediamo nel dettaglio i contenuti: