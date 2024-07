Dialo 4: Vessel of Hatred presenta la classe Spiritista con un trailer

Nel video vediamo il personaggio impugnare la sua lancia e farsi largo fra orde di creature oscure, sprigionando attacchi che chiamano in causa i diversi elementi e mettono in mostra una sorprendente varietà direzionale fra scatti, salti ed emissioni.

La classe Spiritista di Diablo 4: Vessel of Hatred è stata presentata da Blizzard con uno spettacolare trailer che mostra il personaggio in azione, forte delle esperienze che hanno segnato il suo passato e che gli consentono ora di affrontare le orde infernali nella giungla di Nahantu.

Vessel of Hatred sta arrivando

In uscita l'8 ottobre, Diablo 4: Vessel of Hatred ci vedrà impegnati in una missione per salvare la guerriera Neyrelle, intrappolata nella giungla Nahantu e tormentata dal potere demoniaco di Mefisto.

Dovremo dunque esplorare la mappa e affrontare le orde di demoni e mostri che si aggirano fra le rovine di un'antica civiltà, andando alla ricerca di segreti sepolti da tempo fino a confrontarci con i potenti luogotenenti di Mefisto.

Esauriti i contenuti narrativi, Vessel of Hatred ci terrà compagnia con una grande quantità di extra e sfide aggiuntive per moltiplicare la durata dell'esperienza, che nel giro di neanche tre mesi ha totalizzato oltre 12 milioni di giocatori.