Come annunciato alcuni giorni fa, il cloud di Xbox è disponibile da oggi su Amazon Fire TV Stick grazie all'app Xbox TV che Microsoft ha realizzato appunto per i dispositivi per lo streaming di Amazon.

Funzionalità in arrivo

Il debutto sui dispositivi Amazon segna un passo molto importante ai fini della diffusione del cloud di Xbox, e proprio per questo Microsoft sta lavorando per ampiare le funzionalità della sua piattaforma di game streaming.

Il cloud di Xbox

L'intenzione, in particolare, è quella di consentire l'accesso via cloud all'intera libreria di Xbox piuttosto che ai soli titoli presenti nel catalogo del Game Pass: una feature in arrivo nei prossimi mesi, ma non con tutti i giochi a causa di eventuali accordi specifici.

Naturalmente l'obiettivo di Microsoft è quello di aumentare il numero di abbonati a Xbox Game Pass portando il servizio in abbonamento su quanti più sistemi possibile, e non c'è dubbio che gli stick Amazon possano contare su di un'ampia base installata.