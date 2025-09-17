0

La console portatile Logitech G Cloud è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Logitech G Cloud, un dispositivo portatile per giocare in cloud, al prezzo più basso di sempre. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/09/2025
Su Amazon è disponibile la console portatile Logitech G Cloud a 256,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 271,02 € e il prezzo mediano di 312,52 €, permettendovi di risparmiare fino al 18%. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche di Logitech G Cloud

Si tratta di un dispositivo portatile con touch screen Full HD 1080p da 7 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Progettata per lo streaming, questa "console" portatile è dotata di un processore ottimizzato per ridurre la latenza e supporta velocità Wi-Fi fino a oltre 800 Mbps su una connessione a 5 Ghz.

La batteria dura oltre 12 ore, il dispositivo pesa 463 g ed è possibile giocare a distanza con Xbox Remote Play e Steam Link. Troviamo inoltre l'integrazione con Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW, con accesso anche ad altri servizi cloud tramite Google Play Store.

