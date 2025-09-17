Il trailer del Fighting Pass di C. Viper in Street Fighter 6 mostra I nuovi contenuti in arrivo

C. Viper sarà protagonista di un Fighting Pass in Street Fighter 6, che verrà messo a disposizione questo autunno e sarà composto da vari nuovi contenuti oltre alla combattente in questione, come possiamo vedere dal trailer dedicato riportato qui sotto.
Il pass conterrà diversi elementi che non sono necessariamente legati al personaggio, ma arricchiscono il gioco in generale, con nuovi colori, titoli, musiche, schermate e altro in modo da personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco, secondo la nuova organizzazione in stile live service del titolo Capcom.
Avevamo visto già un trailer dedicato a C. Viper questa estate, che aveva introdotto specificamente il nuovo personaggio con una sorta di teaser sulla sua particolare figura all'interno del roster, mentre in questo caso vediamo i vari bonus collegati al suo arrivo.
I contenuti del Fighting Pass di C. Viper
Il Fighting Pass si intitola proprio "Arriva C. Viper!" e celebra l'aggiunta della nota combattente con una serie di novità che riguardano anche gli altri personaggi, andando a modificare vari elementi di gioco.
Si tratta di ricompense premium da acquistare o guadagnare in modo da personalizzare Street Fighter 6 secondo nuovi stili, come possiamo vedere nel trailer qui sopra.
Per la precisione, questi sono gli oggetti in arrivo con il Fighting Pass "Arriva C. Viper!":
- 2 Colori EX per Cammy e Guile
- Titoli a tema
- Tre tracce musicali
- 5 oggetti da equipaggiare per personalizzare il combattente
- 2 nuove illustrazioni per le schermate nei match classificati
- Un effetto speciale per la schermata Challenger
- Una emote
- Un gioco classico
- Tre adesivi
A questo punto rimaniamo in attesa di informazioni più precise sulla tempistica di lancio del Pass e del personaggio aggiuntivo.