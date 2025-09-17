Dispatch è un gioco che fonde narrazione e un gestionale di Supereroi, pubblicato a episodi

Dispatch è la nuova avventura narrativa, con un lato da gestionale, di ADHOC Studio, un team creato dagli autori di The Wolf Among Us , The Walking Dead e altre opere che hanno reso famoso il team di Telltale Games. L'attesa per questo nuovo titolo non sarà troppo lunga perché, come confermato dal recente trailer, la data di uscita del primo episodio del videogioco è il 22 ottobre 2025 per PC (Steam) e PS5.

Il trailer di Dispatch

Dispatch ci mette nei panni di un Iron Man senza soldi, letteralmente. Il protagonista è un eroe, senza superpoteri, che usa una tuta da combattimento per combattere il crimine: il problema è che nel momento nel quale questa viene distrutta, il nostro non ha più modo di vivere le sue fantasie da supereroe. Non è però finita perché ottiene una seconda possibilità: gli creeranno una nuova armatura da battaglia se accetta di lavorare dietro la scrivania per SDN (Superhero Dispatch Network) per gestire altri eroi.

In Dispatch, infatti, non siamo nel centro dell'azione ma dovremo gestire chi fa andare le mani da dietro il computer. L'idea è semplice: arriva una emergenza, noi la analizziamo e decidiamo qual è il Super a nostra disposizione meglio equipaggiato per affrontare la sfida. La sfida però sarà più complessa del previsto perché non avremo dalla nostra dei simpatici eroi, ma un gruppo di ex-cattivi redenti che però non paiono del tutto passati dal lato del bene e ci creeranno spesso problemi.

Mouse alla mano, avremo di fronte a noi una mappa della città nella quale appariranno una serie di richieste d'aiuto: si tratta di un gameplay intenso, con segnalazioni continue sulle quali cliccare, poco tempo a disposizione per compiere le scelte e una serie di malus (come delle ferite che bloccano il Super per un po' di tempo) nel caso nel quale si compia qualche errore. Ci sono poi altri elementi di gioco, come sezioni di hacking

Non si tratta però solo di un gioco di pura gestione, ma un'opera narrativa nella quale dobbiamo prendere decisioni e condizionare così l'avanzare dell'avventura e anche le relazioni con gli altri personaggi, come ci si può aspettare da un team di veterani di Telltale Games. Nel complesso, Dispatch avrà uno stile comico, con continue battute e situazioni un po' assurde.

Infine, ricordiamo che dietro la produzione non ci sono solo sviluppatori esperti provenienti da Telltale Games, ma anche tanti nomi famosi che si occupano del doppiaggio, come: