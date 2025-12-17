Dispatch ha una data di uscita su Nintendo Switch 1 e 2, rivela l'eShop australiano

Dispatch ha una data di uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, fissata al prossimo 29 gennaio: a rivelarlo è stato l'eShop australiano, che ha anticipato l'ormai probabilissimo annuncio da parte di AdHoc Studio.

Già disponibile dallo scorso ottobre su PC e PS5, Dispatch ha concluso da poco la sua prima stagione, proponendo un modello di pubblicazione a episodi che richiama l'esperienza maturata dagli sviluppatori con avventure come Tales from the Borderlands e The Wolf Among Us.

Il gioco viene descritto come "una commedia supereroistica sul posto di lavoro" in cui vestiamo i panni di Robert Robertson, noto anche come Mecha Man: un supereroe che vede la propria carriera andare in frantumi quando la sua tuta meccanica viene distrutta.

Privo delle abilità che gli venivano garantite dalla tuta, Robert è costretto ad accettare un impiego decisamente meno glorioso: lavorare come dispatcher in un centro di smistamento per supereroi.