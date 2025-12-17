Dispatch ha una data di uscita su Nintendo Switch 1 e 2, rivela l'eShop australiano

Dispatch ha una data di uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, fissata al prossimo 29 gennaio: a rivelarlo è stato l'eShop australiano, che ha anticipato l'ormai probabilissimo annuncio da parte di AdHoc Studio.
Già disponibile dallo scorso ottobre su PC e PS5, Dispatch ha concluso da poco la sua prima stagione, proponendo un modello di pubblicazione a episodi che richiama l'esperienza maturata dagli sviluppatori con avventure come Tales from the Borderlands e The Wolf Among Us.
Il gioco viene descritto come "una commedia supereroistica sul posto di lavoro" in cui vestiamo i panni di Robert Robertson, noto anche come Mecha Man: un supereroe che vede la propria carriera andare in frantumi quando la sua tuta meccanica viene distrutta.
Privo delle abilità che gli venivano garantite dalla tuta, Robert è costretto ad accettare un impiego decisamente meno glorioso: lavorare come dispatcher in un centro di smistamento per supereroi.
Un ufficio molto particolare
Capace di vendere oltre due milioni di copie, Dispatch ci chiede dunque di coordinare gli interventi di emergenza e gestire un gruppo di ex supercriminali in riabilitazione con l'obiettivo di mantenere la città al sicuro, provando nel frattempo a rimettere a posto la nostra tuta.
Fra i dettagli rivelati dall'eShop australiano c'è anche la possibilità di effettuare un upgrade gratuito laddove si possieda la versione Nintendo Switch di Dispatch e la si voglia aggiornare a quella per Nintendo Switch 2.