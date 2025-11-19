Dispatch ha venduto più di 2 milioni di copie

AdHoc Studio ha annunciato che Dispatch ha venduto più di due milioni di copie, con somma soddisfazione di tutti. Si tratta di un risultato eccezionale, considerando che qualche giorno fa era stato annunciato che le vendite avevano superato grandemente le stime, piazzando in poche settimane quanto era previsto lungo tre anni.
Il messaggio con i ringraziamenti esprime solo il rammarico per l'assenza di un nuovo episodio, naturalmente scherzoso.
Un cast di supereroi
In Dispatch si vestono i panni di Robert Robertson, alias Mecha Man, un ex-colosso d'acciaio ridotto a ingranaggi fumanti dopo lo scontro finale con il suo arcinemico. Con l'esoscheletro in frantumi e l'ego a pezzi, si ritrova costretto a firmare un contratto improbabile: lavorare in un centro di smistamento per supereroi. Ma non come salvatore del mondo: come dispatcher. Il tizio che risponde al telefono e manda gli altri a rischiare la pelle.
Vediamo il cast dei personaggi principali e gli attori che li interpretano:
- Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld - Dove tutto è concesso, Black Mirror)
- Laura Bailey (La leggenda di Vox Machina, The Last of Us Parte II, Marvel's Spider-Man)
- Erin Yvette (Hades II, The Wolf Among Us, Armored Core VI: Fires of Rubicon)
- MoistCr1TiKaL (Charles White)
- Jacksepticeye (Sonic Prime, River City Girls 1 & 2, Bendy and the Ink Machine)
- Travis Willingham (La leggenda di Vox Machina, Critical Role, Lego Avengers)
- Alanah Pearce (V/H/S Beyond, Cyberpunk 2077, Gears 5)
- Lance Cantstopolis (karate, danza, attore)
- Joel Haver (regista, attore, YouTuber)
- THOT SQUAD (musicista: Pound Cake, Hoes Depressed)
- Yung Gravy (musicista: Betty (Get Money), oops!)
- Matthew Mercer (Critical Role, Overwatch, Resident Evil 6)
- Jeffrey Wright (American Fiction, The Batman, Casino Royale)