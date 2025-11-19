Dispatch ha venduto più di 2 milioni di copie

AdHoc Studio ha annunciato che Dispatch ha venduto più di due milioni di copie, con somma soddisfazione di tutti. Si tratta di un risultato eccezionale, considerando che qualche giorno fa era stato annunciato che le vendite avevano superato grandemente le stime, piazzando in poche settimane quanto era previsto lungo tre anni.

Il messaggio con i ringraziamenti esprime solo il rammarico per l'assenza di un nuovo episodio, naturalmente scherzoso.