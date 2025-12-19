Dispatch è confermato su Nintendo Switch con data di uscita e miglioramenti su Switch 2

Dopo il primo avvistamento arriva la conferma ufficiale: Dispatch arriverà su Nintendo Switch, con data di uscita fissata per il 28 gennaio e anche alcuni miglioramenti previsti su Switch 2 rispetto alla versione per la console precedente.
Vengono dunque confermate le informazioni che erano emerse dall'eShop australiano, con lo stesso team AdHoc Studio a riferire l'arrivo della loro ottima avventura di debutto anche sulle console Nintendo, mentre non ci sono ancora notizie sul suo lancio su piattaforme Xbox.
Le prenotazioni per Dispatch sono aperte su Nintendo eShop, con il gioco che è confermato in arrivo per il 28 gennaio 2026, dunque non manca molto al lancio su Nintendo Switch, che consentirà di sperimentare l'avventura in portabilità.
Un successo che può crescere ancora
Dispatch riceverà anche dei miglioramenti su Nintendo Switch 2 rispetto alla versione Switch 1, attraverso un aggiornamento gratuito che consente anche a chi acquista il gioco sulla console più vecchia di poterlo poi adattare alla nuova.
In particolare, su Nintendo Switch 2 le performance arrivano a 60 frame al secondo, mentre la risoluzione incrementa a 1440p rispetto alle caratteristiche della versione Switch 1, che va a 30 fps per 720p.
AdHoc Studio ricorda inoltre che Dispatch rientra nelle promozioni attualmente in corso come i saldi invernali di Steam e gli sconti di PlayStation Store, con un prezzo ribassato per un periodo limitato di tempo.
L'avventura narrativa che mischia animazione, scelte da prendere per impostare la storia ed elementi gestionali in una particolare ambientazione caratterizzata da super-eroi da ufficio e villain ha ottenuto un notevole successo dal suo lancio avvenuto lo scorso ottobre.
Di recente, gli autori di Dispatch hanno svelato che c'è un contenuto che nessuno al mondo ha sbloccato... forse per un bug!