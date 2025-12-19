Deltarune: Capitolo 5 è a buon punto e il Capitolo 6 non è lontanissimo, dice Toby Fox

Continuano a pieno regime i lavori sulla nuova opera di Toby Fox, che ha recentemente pubblicato un aggiornamento sullo stato dello sviluppo per quanto riguarda Deltarune: Capitolo 5, riferendo anche che il Capitolo 6 non è lontanissimo, a questo punto.

L'autore di Underworld ha voluto comunicare con il pubblico attraverso uno dei suoi soliti update sui lavori in corso prima della fine dell'anno, in un aggiornamento che sembra molto positivo e ottimista sull'andamento del nuovo gioco attualmente in corso, di cui sono stati pubblicati i primi capitoli.

Con Deltarune: Capitoli 1-4 già disponibili su PC, PlayStation e Nintendo Switch, tutti sono in attesa dei prossimi capitoli e forse potrebbe non esserci da aspettare troppo tempo.