Deltarune: Capitolo 5 è a buon punto e il Capitolo 6 non è lontanissimo, dice Toby Fox

Continuano a pieno regime i lavori sulla nuova opera di Toby Fox, che ha recentemente pubblicato un aggiornamento sullo stato dello sviluppo per quanto riguarda Deltarune: Capitolo 5, riferendo anche che il Capitolo 6 non è lontanissimo, a questo punto.
L'autore di Underworld ha voluto comunicare con il pubblico attraverso uno dei suoi soliti update sui lavori in corso prima della fine dell'anno, in un aggiornamento che sembra molto positivo e ottimista sull'andamento del nuovo gioco attualmente in corso, di cui sono stati pubblicati i primi capitoli.
Con Deltarune: Capitoli 1-4 già disponibili su PC, PlayStation e Nintendo Switch, tutti sono in attesa dei prossimi capitoli e forse potrebbe non esserci da aspettare troppo tempo.
Un'altra avventura che scardina le convenzioni
Si tratta comunque di aspettare ancora dei mesi prima di vedere Deltarune: Capitolo 5, ma sembra che il grosso dello sviluppo sia quasi completo, con il team che si sta concentrando sulla conclusione dei lavori per quanto riguarda questa parte del gioco.
"Se dovessi dare una stima realistica, credo che ci vorranno diversi mesi per rilasciare il gioco dal punto in cui siamo ora", ha scritto Fox nel suo update. "Sembra folle dirlo, anche se solo 6 mesi fa avevate solo i capitoli 1 e 2, ma tra pochi mesi gran parte del team probabilmente concentrerà già la propria attenzione sul capitolo 6".
Sembra dunque che lo sviluppo sia destinato a passare a breve sul Capitolo 6, cosa che ci avvicina alla conclusione di questa nuova straordinaria avventura in qualche modo collegata al precedente Undertale.
Il gioco, nel frattempo, sta ricevendo un'accoglienza entusiastica da parte degli utenti, con le recensioni di Steam in particolare che si attestano su livelli altissimi, con il 99% di valutazioni positive.