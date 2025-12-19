0

Nintendo Switch 2 è in offerta da Gamelife permutando Nintendo Switch e due giochi

Gamelife ha lanciato un'interessante promozione per chi desidera acquistare Nintendo Switch 2 dando in permuta Nintendo Switch o Nintendo Switch modello OLED: ecco tutti i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/12/2025
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 è in offerta da Gamelife: solo per pochi giorni, presso in negozi della catena sarà possibile acquistare la nuova console ibrida a un prezzo eccezionale permutando Nintendo Switch e due giochi validi ai fini della promozione.

Nello specifico, dando in permuta un Nintendo Switch modello OLED e due giochi si potrà acquistare Nintendo Switch 2 a 269,99€ anziché 469,99€, mentre dando in permuta un Nintendo Switch e due giochi si potrà acquistare Nintendo Switch 2 a 289,99€ anziché 469,99€.

A quanto pare l'iniziativa coinvolge anche il bundle con Mario Kart World, che può essere acquistato a 299,99€ laddove si permuti un Nintendo Switch modello OLED con due giochi: per tutte le possibilità e la lista dei titoli validi, correte in un punto vendita Gamelife.

Abbiamo scritto "correte" non a caso: come specificato in apertura, la promozione durerà soltanto per pochi giorni e fino a esaurimento scorte, dunque se avevate già in mente di fare il salto da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2 dovete assolutamente affrettarvi.

Natale con Nintendo Switch 2

Capace di totalizzare finora vendite per oltre 10,36 milioni di unità, Nintendo Switch 2 ripropone la formula ibrida che ha determinato il successo del precedente modello, potenziandola però sotto ogni punto di vista: dallo schermo più grande ai nuovi Joy-Con con aggancio magnetico.

Le novità più rilevanti, tuttavia, sono sotto la scocca e riguardano una componentistica hardware sostanzialmente più veloce ed efficiente, dotata anche del supporto di importanti tecnologie come NVIDIA DLSS, che consentono di aumentare risoluzione e prestazioni grazie a un sistema di upscaling basato sull'intelligenza artificiale.

#Gamelife
