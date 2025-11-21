0

Gamelife propone grandi sconti Nintendo insieme a 3 mesi di NOW TV gratis

Con l'arrivo del Black Friday e il Natale incombente, da gamelife parte una promozione da non farsi scappare: console e giochi Nintendo Switch e Switch 2 in sconto con 3 mesi di NOW TV insieme.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/11/2025
Nintendo Switch 2

Con il periodo del Black Friday in corso e il Natale in avvicinamento, è il momento ideale per sfruttare i grandi sconti sui prodotti Nintendo lanciati dalla catena gamelife, che per l'occasione propone anche una collaborazione molto interessante con l'aggiunta di 3 mesi di NOW TV gratis.

È un'iniziativa già provata in passato e che ha avuto ottimi riscontri, evidentemente per alcuni punti di contatto tra console e giochi Nintendo e il servizio di streaming video in questione: entrambi infatti si prestano ad essere fruiti nelle lunga serate di autunno/inverno che si profilano davanti a noi, specialmente in compagnia.

Fino al 3 dicembre 2025, qualsiasi acquisto di console o giochi legati a Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 presso gamelife consente di ottenere anche tre mesi di abbonamento gratis a NOW TV, che consentono di vedere cinema e intrattenimento.

Nintendo e NOW TV insieme per l'intrattenimento a vari livelli

Gli sconti proposti da gamelife riguardano tutti prodotti targati Nintendo e potete vedere di cosa si tratta su questa pagina dedicata. Si parte ovviamente dalle console: è dunque possibile acquistare Nintendo Switch 2 in bundle con Mario Kart World al prezzo di 499,99€ invece degli iniziali 536,96€, per esempio.

La grafica della promozione di gamelife su Nintendo e NOW TV
La grafica della promozione di gamelife su Nintendo e NOW TV

Altrimenti, per gli appassionati di calcio c'è il bundle Nintendo Switch 2 + EA Sports FC 26 al prezzo ancora di 499,99€, con entrambe le proposte che comprendono anche i suddetti tre mesi di abbonamento a NOW TV compresi nel prezzo.

Presente anche un ampio assortimento di giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 tra gli sconti proposti in questi giorni da gamelife. In questo caso, l'offerta prevede un costo fisso di 44,99€ per un gioco a scelta e 3 mesi di NOW TV, con un risparmio che si attesterebbe sul 50% del costo totale complessivo.

Alcuni dei giochi che possono essere acquistati con questa promozione, al prezzo di 44,99€, sono i seguenti:

  • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  • Mario Kart 8 Deluxe
  • Animal Crossing: New Horizons
  • Super Mario Party Jamboree
  • Leggende Pokémon Z-A
  • Donkey Kong Bananza

Interessante anche l'offerta sulla Telecamera ufficiale per Nintendo Switch 2, che consente di utilizzare la GameChat con il supporto video per i giochi compatibili sulla console.

L'accessorio ufficiale può essere acquistato al prezzo di 39,99€, sempre insieme ai 3 mesi di abbonamento a NOW TV. Le offerte in questione scadono il 3 dicembre 2025 e sono disponibili presso tutta la catena di gamelife, con maggiori informazioni a questo indirizzo.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #gamelife
