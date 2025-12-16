Gamelife apre i preorder dei giochi protagonisti dei The Game Awards, con sconti ed edizioni esclusive

I The Game Awards 2025, oltre a celebrare un anno ricco di uscite di qualità, hanno rappresentato la vetrina ideale per molti titoli in arrivo nei prossimi mesi. In seguito all'evento, Gamelife ha aperto le prenotazioni dei giochi presentati, proponendo edizioni esclusive e prezzi promozionali.

Tra le offerte spicca Saros, la nuova esclusiva PS5 firmata dagli autori di Returnal, disponibile a 69,99 euro invece di 80,99 euro. Inoltre, solo da Gamelife sarà possibile ottenere l'armatura "Shore Armour" come bonus di prenotazione.