Gamelife apre i preorder dei giochi protagonisti dei The Game Awards, con sconti ed edizioni esclusive

I The Game Awards 2025, oltre a celebrare un anno ricco di uscite di qualità, hanno rappresentato la vetrina ideale per molti titoli in arrivo nei prossimi mesi. In seguito all'evento, Gamelife ha aperto le prenotazioni dei giochi presentati, proponendo edizioni esclusive e prezzi promozionali.
Tra le offerte spicca Saros, la nuova esclusiva PS5 firmata dagli autori di Returnal, disponibile a 69,99 euro invece di 80,99 euro. Inoltre, solo da Gamelife sarà possibile ottenere l'armatura "Shore Armour" come bonus di prenotazione.
Le altre esclusive e prenotazioni Gamelife
Solo da Gamelife troviamo anche il Resident Evil Generation Pack per Nintendo Switch 2, al prezzo di 100,99 euro: un bundle da collezione che include Resident Evil 7 Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition e Resident Evil Requiem. Sempre in esclusiva, la Collector's Edition di Screamer per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile a 200,99 euro. A proposito, ecco i dettagli su tutte le edizioni del nuovo gioco di corse del team italiano di Milestone.
Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dei preorder dei giochi dei The Game Awards a questo indirizzo. Ecco l'elenco di tutti i titoli disponibili in prenotazione:
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro - PS5, Xbox, Switch 2 - 70,99 €
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Deluxe Edition - PS5, Xbox, Switch 2 - 90,99 €
- Screamer - Day One Edition - PS5, Xbox Series X|S - 70,99 € (64 € su PS5)
- Screamer - Echo Edition - PS5, Xbox Series X|S - 80,99 €
- Screamer - Collector's Edition - PS5, Xbox Series X|S - 200,99 €
- Resident Evil Generation Pack - Switch 2 - 100,99 €
- Resident Evil Requiem Lenticular Edition - PS5, Xbox, Switch 2 - 80,99 €
- Resident Evil Requiem Deluxe Edition - PS5, Xbox, Switch 2 - 95,99 €
- Saros - PS5 - 69,99 €
- 007 First Light - PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 - 70,99 €
- 007 First Light Collector's Edition - PS5, Xbox - 200,99 €
- 007 First Light Legacy Edition - PS5, Xbox - 299,99 €