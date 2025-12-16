Tanti anni dopo, tra il 2017 e il 2019, ci ha riprovato Andy Muschietti a portare IT al cinema. Muschietti è partito benissimo, ma si è perso qualcosa per strada ed è arrivato al gran finale col fiato corto. Bisogna ammettere, però, che IT è un romanzo difficilissimo da adattare per il grande schermo: è lunghissimo, non lineare, denso di personaggi secondari che servono a costruire non solo un horror, ma un thriller psicologico che scava nella natura e nella fragilità umane. E per questo esiste IT: Welcome to Derry, una serie TV fortemente voluta da Muschietti e prodotta da HBO col benestare dello stesso King, che ha approvato i rimaneggiamenti della sua storia originale. È andata in onda per otto episodi e si è appena conclusa: tiriamo le somme?

Le origini di IT?

Prevista come un'antologia in tre stagioni fin dall'inizio, Welcome to Derry comincia con il ciclo antecedente al risveglio di IT nel primo film di Muschietti, quindi slittato temporalmente rispetto al romanzo per concordare con l'adattamento cinematografico più recente: siamo nel 1962, insomma, e IT si è appena risvegliato e sta mietendo nuove vittime nella cittadina di Derry. Il primo episodio della stagione è stato probabilmente quello più scioccante dell'annata, più che altro per un'astuta campagna di marketing che ha cambiato locandina da una settimana all'altra insieme ai veri protagonisti della stagione.

I "perdenti" nella prima stagione di IT: Welcome to Derry

Quella che però sembrava essere una rivisitazione della storia originale ha preso pieghe impreviste e controverse con l'aggiunta di una sottotrama militare non proprio convincente. Andiamo con ordine e partiamo proprio da quest'ultima. Non è una soluzione strana perché molti romanzi di King hanno queste derive fantascientifiche e cospirazioniste, senza contare che ci è apparsa una critica neanche troppo sibillina a certe istituzioni contemporanee, ma la scrittura ci è sembrata fin da subito confusa e superficiale.

Questa sottotrama ruota intorno al personaggio di Dick Halloran, interpretato da un ottimo Chris Chalk. Il nome potrebbe farvi suonare un campanellino: Halloran diventerà il cuoco dell'Overlook Hotel in Shining, e infatti i militari usano la sua Luccicanza per cercare IT e prenderne il controllo. Halloran nella serie TV non è solo un personaggio chiave - più che nel romanzo, sebbene ne ricalchi i momenti cruciali - ma è anche una sorta di punto di collegamento di un universo cinematografico in espansione. Impossibile non pensare, e sperare, in uno spin-off su di lui: a quando Welcome to Overlook?

Un giovane Dick Halloran, interpretato da Chris Chalk

La sottotrama militare è pretestuosa e serve più che altro a giustificare un antagonista secondario - e tutto umano - rispetto a IT. Ancora una volta, l'uomo è il vero mostro, peggiore anche di un Divoratore di Mondi ultraterreno perché sceglie di esserlo. Tuttavia questa sottotrama serve a costruire un immaginario più particolareggiato, aggiungendo informazioni che in un certo senso giustificano alcune idee di Stephen King. Per esempio, perché IT non lascia mai Derry? E com'è possibile che nessuno si sia mai accorto del tasso particolarmente alto di sparizioni e omicidi in città? Da una parte le risposte sono sensate, dall'altra indeboliscono l'aura di mistero e inspiegabilità che circonda la forza del male che è IT.

IT il mostro, non Pennywise il clown danzante, un'altra distinzione che la serie TV fa accuratamente, andando a scavare nella storia di uno dei mostri moderni del cinema e della letteratura più conosciuti. Bill Skarsgård, di nuovo sotto il trucco e il costume di Pennywise, fa un lavoro pazzesco e la serie TV si gioca bene le sue carte, centellinando la sua presenza fino al quinto episodio per poi tenerlo in pianta più o meno stabile fino alla fine. Ispirandosi al romanzo, e attingendo alla visione di Muschietti, la serie TV arriva a raccontare per immagini non solo la trasformazione di IT in Pennywise, ma anche il suo rapporto con la figlia Ingrid, meno prevedibile di quanto sembri.

Bill Skarsgård nei panni di Pennywise è una... gioia da rivedere

Funziona? Sì e, in piccola parte, no. E questo ci porta a una delle caratteristiche più controverse di Welcome to Derry: il fanservice. Raccontare i retroscena del mostro significa incorniciarlo, ridimensionarlo e dare un significato alle sue caratteristiche più inspiegabili e, per questo, più spaventose. Tra colonne magiche, meteoriti, flashback e parentele, Welcome to Derry concretizza un po' troppo l'orrore che è IT, facendolo quasi diventare un rumore di fondo per dare la precedenza al "drama" umano. Al contempo, però, è tutto fanservice, un incredibile marchettone per i film e le stagioni future: il gancio nel finale di stagione che giustificherebbe le prossime storie ambientate negli anni precedenti è davvero forzato, quasi sfacciato, ma diamine se potrebbe funzionare.