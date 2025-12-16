Ayaneo Next 2: ufficiale la raccolta fondi con promozioni per chi si registra senza sapere il prezzo

La scelta del crowdfunding ricalca una strategia già vista in passato nel settore dei PC handheld, utile a misurare l'interesse del pubblico e a calibrare produzione e varianti hardware. Ayaneo promette uno sconto dedicato agli utenti che si registrano in anticipo, senza però specificare l'entità del vantaggio economico.

Ayaneo ha ufficializzato l'avvio delle registrazioni early bird per Next 2, il suo nuovo PC handheld Windows, anticipando il lancio di una campagna di crowdfunding che segnerà l'ingresso sul mercato del nuovo modello . L'azienda non ha ancora comunicato prezzi, data di uscita né configurazioni definitive, ma ha già aperto una pagina di anteprima della campagna, segnale che l'annuncio completo è ormai imminente.

Tutti i dettagli su Ayaneo Next 2

Ayaneo Next 2 si propone come un dispositivo di fascia alta, con componenti tipicamente riservati a notebook potenti più che a handheld tradizionali. Il suo cuore sarà l'APU AMD Ryzen AI Max+ 395, conosciuta anche come Strix Halo. Si tratta di una soluzione con 16 core CPU Zen 5 affiancati dalla GPU integrata Radeon 8060S, dotata di 40 Compute Unit RDNA 3.5. Numeri che collocano la macchina in una categoria superiore rispetto alla maggior parte degli handheld Windows attualmente in commercio.

Ayaneo dichiara un TDP massimo fino a 85 watt, valore elevato per un dispositivo portatile, gestito attraverso un sistema di raffreddamento a doppia ventola con alette ad alta densità. L'obiettivo dichiarato è mantenere prestazioni elevate anche sotto carico prolungato, aspetto critico per questo tipo di prodotti. Sul fronte anteriore trova spazio un pannello OLED da 9,06 pollici con risoluzione 2400 x 1504 pixel, refresh rate fino a 165 Hz e supporto HDR. Oltre alla modalità massima, sono previste frequenze di aggiornamento fisse a 60, 90, 120 e 144 Hz, pensate per bilanciare fluidità e consumi in base allo scenario di utilizzo.

L'autonomia è affidata a una batteria interna da 115 Wh, una capacità superiore alla media del segmento e più vicina a quella di ultrabook compatti che a console portatili. Resta da capire come questo dato si tradurrà nell'uso reale, considerando il profilo energetico del processore scelto.

Le specifiche del display di Ayaneo Next 2

Il sistema di controllo include stick analogici e grilletti con tecnologia Hall effect, accompagnati da trigger lock che consentono di passare da una risposta lineare a una di tipo micro-switch. Completano la dotazione un D-pad flottante a otto direzioni, due touchpad, altoparlanti stereo frontali e il software proprietario AYASpace per la gestione del sistema.

Al momento restano ignoti dettagli chiave come le opzioni di memoria e archiviazione, oltre a dimensioni e peso definitivi. Elementi che saranno determinanti per valutare l'equilibrio complessivo del prodotto, soprattutto in relazione alla portabilità. Intanto nel nostro speciale dedicato ai PC handheld ci siamo chiesti se questa categoria di prodotti stanno sbagliando tutto.