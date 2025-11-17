I PC handheld stanno sbagliando tutto?

Così, mentre eravamo tutti impegnati a vivere vite diverse, quel desiderio comune di portare comodamente e ovunque con noi i nostri titoli preferiti ha finito per creare un segmento tutto suo , che quest'anno si è rivelato particolarmente popoloso. Il che è molto bello, soprattutto se - come chi scrive - perfino quando siete a casa preferite buttarvi sul divano armati di handheld, piuttosto che sedervi ancora alla scrivania per giocare su un desktop.

Oggi che l'idea di una "console portatile" (discuteremo di queste virgolette tra un attimo) non include più solo il concetto di una macchina con una libreria specifica, ma quello di una che permette di portare con sé letteralmente qualsiasi gioco , i produttori che ci si sono buttati a capofitto sono tanti: dalla nicchia dei PC-a-forma-di-console fino al successo di Steam Deck , che dal 2022 ha indicato la strada a proposte come quelle di ASUS, di MSI, di Lenovo, più timidamente di Acer e Zotac, senza scomodare Ayaneo e gli altri grandi player orientali.

Probabilmente è un sogno condiviso da molti videogiocatori: l'idea di potersi portare in uno zaino , se non addirittura in tasca, i propri videogiochi preferiti , per goderseli in qualsiasi momento. In fin dei conti, è stato quel sogno a decretare il successo di console portatili che hanno fatto la storia, ed è sempre quel sogno oggi a essere cuore e benzina del panorama dei PC handheld.

Quantità o qualità?

A inizio anno, dovendosi anche far perdonare la terribile prima generazione, MSI ha fatto arrivare sul mercato MSI Claw 8AI+: è l'unica macchina di questo segmento mossa da Intel (con Core Ultra 7 258V, per essere precisi) e, a distanza di mesi, è una che riesce effettivamente a far girare qualsiasi cosa. Personalmente, posso testimoniare che regge The Alters, che ho giocato almeno una ventina di ore di endgame di Clair Obscur: Expedition 33 e che ci ho provato anche altri titoli recenti e non proprio leggeri, come Dying Light: The Beast o Silent Hill f. All'infuori del fattore ergonomia, che non è il suo fiore all'occhiello, è insomma una macchina che si difende bene e piuttosto futuribile: dato che anche le nuove uscite vengono gestite senza problemi, non ci sarebbe motivo di sostituirla con un nuovo hardware.

Sempre quest'anno, abbiamo visto l'esordio di Lenovo Legion Go S: dapprima lanciata solo con Windows (e poi, per fortuna, con SteamOS, con cui va molto meglio), si è rivelata una macchina che non aveva idea di cosa fare da grande - adorabilmente comoda, con un bellissimo display IPS da 8", ma azzoppata da un AMD Z2 Go incostante e che fatica con i tripla A. Tanti compromessi, quindi, a meno di non volersi limitare a piccole produzioni e al panorama indipendente.

Sempre quest'anno, il mercato ha visto anche l'arrivo di Legion Go 2, la vera next-gen secondo Lenovo - che ha fatto discutere tantissimo (e giustamente) per il suo prezzo: armata di uno splendido OLED da 8,8" e con sotto la scocca AMD Z2 Extreme, Go 2 rapisce con il suo corpo scomponibile come quello di Nintendo Switch, ma in termini di esperienza di gioco porta pochissimi cambiamenti significativi rispetto alla generazione precedente. Ed è un neo importante, quando costi 1.299 euro di listino.

Le uscite più chiacchierate tra quelle dei grandi produttori, però, sono probabilmente quelle delle ASUS ROG Xbox Ally: sono arrivate con una versione "base", bianca, equipaggiata con un chip AMD Z2 ideale più che altro per chi vuole giocare senza troppe pretese, e con una versione di fascia alta, nera, con AMD Z2 Extreme dotato anche di supporto per il futuro upscaling tramite IA. Se è vero che in termini di forza bruta, anche qui, i cambiamenti rispetto alla prima generazione sono piccoli, quantomeno ASUS ha approfittato della collaborazione con Xbox per toccare un tasto su cui i PC handheld con Windows fino a oggi avevano sbagliato tutto: creare una interfaccia accessibile, che non seppellisca il dirsi "ho venti minuti liberi, gioco un po'" dietro al mare di imprevisti e icone invisibili del sistema operativo in formato desktop, inadatto a essere fruito su display da 7".

Considerate che abbiamo citato solo i produttori più noti, senza esplorare quante uscite quest'anno siano state rese disponibili e annunciate anche da altre compagnie, come GPD o OneXPlayer. E considerate che tutta questa corsa al lancio di nuovi PC handheld è avvenuta mentre Valve, che con Steam Deck ha fornito uno slancio vitale letteralmente a tutti questi prodotti, taceva.

Perché taceva? Perché è la cosa migliore da fare quando non hai niente di nuovo da dire e da proporre. Ed è questo che il mercato handheld, trattando questo segmento come fosse uno qualsiasi degli hardware che appassionano i PC gamer, ancora non sta capendo.