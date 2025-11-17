2

Un nuovo Xbox Partner Showcase potrebbe essere annunciato presto, secondo un noto insider

Secondo il noto leaker/insider Nate the Hate, Microsoft potrebbe avere in programma un Partner Showcase per presentare giochi di terze parti da annunciare molto presto, per questo mese.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/11/2025
Il logo Xbox

Potrebbe esserci un nuovo Xbox Partner Showcase in arrivo, considerando che un evento del genere dovrebbe essere annunciato presto secondo il noto insider Nate the Hate, che di recente ha azzeccato diverse informazioni fornite in anteprima.

La questione è un po' sospetta soprattutto perché il periodo sembra poco propizio per un nuovo evento di presentazione, in particolare da parte di Microsoft: il mese prossimo sono previsti i The Game Awards che, verosimilmente, conterranno annunci di grosso calibro, mentre specificamente per quanto riguarda la compagnia in questione a gennaio si terrà probabilmente il classico Xbox Developer Direct.

Considerando questi due probabili appuntamenti, diventa difficile pensare che ci sia spazio per molte altre novità nei prossimi giorni, ma è anche vero che Microsoft continua ad essere molto attiva sul fronte della comunicazione di questo tipo, dunque non è escluso un ulteriore evento.

Annunci su giochi di terze parti in arrivo?

Gli Xbox Partner Showcase, come dice il nome, si riferiscono ai giochi di terze parti su PC e Xbox e possono contenere novità provenienti dall'ambito indie o da editori più grossi, ma è difficile fare previsioni vista la possibile varietà di informazioni.

Secondo Nate the Hate, un nuovo evento di questo tipo dovrebbe essere annunciato "molto presto", come riferito su X in risposta a una domanda riguardante proprio il tipo di presentazione in questione, che potrebbe avvenire già nel corso di novembre.

Curiosamente, nello stesso scambio di battute con gli utenti di X il leaker ha anche riferito che, oltre alla versione Xbox, Silent Hill 2 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2, o che quantomeno ha sentito che "c'è l'intento" per un'operazione del genere.

