Un nuovo Xbox Partner Showcase potrebbe essere annunciato presto, secondo un noto insider

Potrebbe esserci un nuovo Xbox Partner Showcase in arrivo, considerando che un evento del genere dovrebbe essere annunciato presto secondo il noto insider Nate the Hate, che di recente ha azzeccato diverse informazioni fornite in anteprima.

La questione è un po' sospetta soprattutto perché il periodo sembra poco propizio per un nuovo evento di presentazione, in particolare da parte di Microsoft: il mese prossimo sono previsti i The Game Awards che, verosimilmente, conterranno annunci di grosso calibro, mentre specificamente per quanto riguarda la compagnia in questione a gennaio si terrà probabilmente il classico Xbox Developer Direct.

Considerando questi due probabili appuntamenti, diventa difficile pensare che ci sia spazio per molte altre novità nei prossimi giorni, ma è anche vero che Microsoft continua ad essere molto attiva sul fronte della comunicazione di questo tipo, dunque non è escluso un ulteriore evento.