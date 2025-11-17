Ecco cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro su PlayStation Store

Su PlayStation Store sono ancora attive le Offerte di Novembre, che termineranno il 21, ma se non avete ancora avuto il tempo di dare un'occhiata agli sconti ecco cinque giochi per PS5 che potete acquistare a meno di 10 euro.

Si parte inevitabilmente con The Witcher 3: Wild Hunt, che può essere vostro nell'edizione standard per una cifra davvero irrisoria, appena 5,99€ anziché 29,99; e si pone senza dubbio come un affare da non perdere, specie alla luce degli ultimi aggiornamenti.

Wilds costa ancora troppo ma volete provare l'esperienza del celebre hunting game Capcom? Bene, c'è Monster Hunter Rise in promozione a 9,99€ anziché 39,99€, e sebbene non si tratti dell'ultimo capitolo parliamo di un gioco davvero solido e coinvolgente.

Restando nell'ambito delle produzioni giapponesi, nell'elenco delle offerte troviamo anche l'appassionante Tales of Arise a 9,99€ anziché 39,99€: un acquisto imperdibile per tutti gli appassionati della serie prodotta da Bandai Namco.