Apple: tre iPhone di fascia alta nel 2026, gli altri arriveranno nel 2027, secondo indiscrezioni

Il piano di Apple per i prossimi due anni

Le informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg, come sempre attraverso la sua newsletter "Power On". Nell'autunno del 2026 saranno presentati tre modelli di fascia alta: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Fold. Circa sei mesi dopo, invece, sarà il turno di iPhone 18, iPhone 18e e - forse - iPhone Air 2. Il nuovo iPhone 20, pensato per celebrare l'anniversario della linea iPhone, dovrebbe arrivare a settembre 2027, con uno schermo curvo e una fotocamera frontale integrata nel display.

iPhone Air

Ricordiamo che i primi modelli di iPhone venivano presentati in periodi diversi rispetto agli attuali. Il cambio di strategia arrivò con l'iPhone 4S, il primo a essere introdotto in autunno: da allora Apple ha mantenuto questo periodo per gli eventi di lancio, così da allineare l'uscita dei nuovi modelli alla stagione delle festività. Tuttavia, questa nuova suddivisione tra modelli premium e più economici permette ad Apple di ottimizzare le vendite e gestire meglio la produzione.