iPhone Air 2 slitta al 2027? Apple potrebbe saltare il 2026, ecco perché

Introdotto quest'anno come alternativa più leggera e sottile rispetto agli altri modelli di punta, l'iPhone Air era stato pensato per attrarre chi cercava un dispositivo più maneggevole senza rinunciare alle prestazioni. Tuttavia, i compromessi tecnici legati alla riduzione di peso e spessore, in particolare su autonomia e comparto fotografico, non sembrano aver convinto pienamente il pubblico.

Apple avrebbe deciso di rinviare il lancio del prossimo iPhone Air , previsto inizialmente per l'autunno 2026. Secondo quanto riportato dal sito The Information, la decisione deriverebbe da risultati di vendita inferiori alle aspettative per il modello attualmente sul mercato. L'azienda di Cupertino starebbe così rivedendo la propria strategia all'interno della linea principale di iPhone, per valutare come riposizionare il prodotto nel segmento premium.

Il rinvio di iPhone Air 2

Il progetto iPhone Air aveva l'obiettivo di differenziare ulteriormente l'offerta della gamma, introducendo un modello che unisse l'estetica raffinata a una maggiore portabilità. Con uno spessore sensibilmente ridotto rispetto alle versioni tradizionali, il dispositivo puntava su design e leggerezza come principali elementi distintivi. Queste scelte, però, hanno comportato sacrifici tecnici: la batteria di capacità inferiore e alcune limitazioni nelle fotocamere rispetto ai modelli Pro hanno inciso sulla percezione complessiva del prodotto.

iPhone Air

Gli analisti sottolineano che la domanda per l'iPhone Air si è rivelata più debole del previsto. Le vendite iniziali non hanno raggiunto i livelli stimati, soprattutto nei mercati chiave come Stati Uniti, Europa e Cina, dove gli utenti hanno mostrato una preferenza per modelli con maggiore autonomia o fotocamere più avanzate. Le caratteristiche ridotte, pur giustificate da un design più sottile, non sono state sufficienti a differenziare il prodotto in modo significativo rispetto al resto della linea.

Apple aveva annunciato a ottobre l'arrivo del modello anche in Cina, dopo l'approvazione normativa per i servizi eSIM da parte degli operatori locali. Anche la versione destinata al mercato cinese, infatti, viene distribuita senza il classico alloggiamento per la SIM fisica, supportando esclusivamente la tecnologia eSIM.

Secondo le informazioni trapelate, il rinvio della prossima generazione di iPhone Air sarebbe una conseguenza diretta delle vendite al di sotto delle aspettative. Il nuovo modello, inizialmente previsto per l'autunno del 2026, non farà parte della prossima lineup di iPhone. L'azienda potrebbe utilizzare il tempo aggiuntivo per rivedere il posizionamento commerciale e introdurre miglioramenti che rendano il dispositivo più competitivo all'interno di un mercato sempre più segmentato. Su tutte l'aggiunta di un nuovo sensore per la fotocamera posteriore, visto che il comparto fotografico è stato uno degli aspetti più criticati del dispositivo.

Alcuni osservatori ipotizzano che Apple possa puntare a un rilancio nel 2027, con una revisione del design e un miglior bilanciamento tra estetica e prestazioni. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere la filosofia di leggerezza dell'iPhone Air, ma con specifiche più vicine a quelle dei modelli di fascia alta, così da evitare che il prodotto venga percepito come una versione ridotta piuttosto che come una scelta alternativa.