iPhone Air: arriva l'annuncio all'evento Apple, tutte le specifiche tecniche e le caratteristiche

L'iPhone Air è finalmente realtà, scopriamo insieme tutte le specifiche tecniche e le caratteristiche dello smartphone appena annunciato e presentato.

L'iPhone Air è finalmente realtà, sarà il modello più sottile mai prodotto da Apple, con uno spessore di 5,6 mm, escludendo il rilievo della fotocamera. Il peso è di circa 145 grammi, simile a quello dell'iPhone SE 2 e dell'iPhone 13 mini. Per garantire resistenza nonostante la leggerezza, Apple ha deciso di utilizzare una combinazione di titanio e alluminio, con maggiore presenza di titanio rispetto ai modelli Pro. Si tratta del primo vero redesign della linea iPhone da diversi anni, con un'attenzione particolare a un aspetto ultra sottile, che richiama la filosofia "Air" già vista con i MacBook e gli iPad.

Fotocamera, display e hardware interno Il design include un'importante novità: una barra orizzontale per la fotocamera, che ospiterà un unico sensore da 48 megapixel chiamato Fusion Camera System, capace di integrare tutto in un singolo sensore. È la prima volta che Apple adotta questa configurazione. L'adozione di una sola fotocamera è una scelta legata ai limiti di spazio, così come la riduzione della batteria Apple presenta iPhone 17, Pro, Pro Max e Air: quattro modelli, nuovo design e tante novità interessanti Il display è da 6,5", con tecnologia ProMotion a 120Hz e materiali rinforzati per una maggiore resistenza a urti e graffi. iPhone Air monta, sotto la scocca, il nuovo chip A19 Pro, il modem 5G C1X progettato da Apple, dispone di supporto al Wi-Fi 7 e connettività avanzata. Nonostante queste innovazioni, il dispositivo non punterà a offrire le prestazioni di punta dei modelli Pro. Alcuni dettagli su iPhone Air