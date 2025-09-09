Golden Sun: L'era perduta arriva su Nintendo Music per gli abbonati Nintendo Switch Online

Ricordiamo che Nintendo e Camelot hanno pubblicato questo videogioco, seguito del primo Golden Sun , nel 2003 (in Nord America ed EU, 2002 in Giappone).

Nintendo amplia regolarmente la propria app Nintendo Music e ora è il turno di una colonna sonora di un gioco molto amato per Game Boy Advance: Golden Sun: L'era perduta .

I dettagli sulla colonna sonora di Golden Sun: L'era perduta

Nintendo ha aggiunto ben 94 tracce di Golden Sun: L'era perduta, per un tempo totale di 3 ore e 23 minuti. Le informazioni sono state condivise tramite i canali social della compagnia e possono essere visualizzate direttamente anche tramite l'app. Qui sotto potete vedere la "locandina" del pacchetto di canzoni di Golden Sun: L'era perduta.

La "locandina" di Golden Sun: L'era perduta

Ricordiamo inoltre che le musiche del primo Golden Sun sono state aggiunte sull'app di Nintendo Music a inizio anno e includevano "solo" 54 tracce per un'ora e 56 minuti di contenuti. Entrambi i giochi sono disponibili tramite l'emulatore GBA di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

Se anche voi volete usare l'app Nintendo Music, dovete essere abbonati a Nintendo Switch Online (il livello base): l'app è accessibile tramite i dispositivi mobile iOS e Android. Vi ricordiamo in conclusione che Nintendo Music include una funzione utile per chi usa l'app per dormire.