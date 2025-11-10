NVIDIA, specifiche per la serie RTX 50 SUPER non ancora confermate, rinvio sempre più probabile

Il quadro resta però incerto: NVIDIA non ha mai confermato ufficialmente l'esistenza della linea SUPER per la serie RTX 50, e la mancanza di specifiche fornite ai produttori partner solleva dubbi sull'effettivo stato di sviluppo del progetto.

La situazione della serie NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER

Le prime voci sulla presunta cancellazione della serie sono arrivate dal sito Uniko's Hardware, secondo cui NVIDIA avrebbe sospeso i piani per le RTX 50 SUPER a causa della carenza di memoria GDDR e dei costi crescenti dei chip da 3 GB. Poco tempo dopo, tuttavia, il noto leaker MEGAsizeGPU ha smentito la cancellazione, sostenendo che il progetto non è stato abbandonato ma semplicemente rinviato dal primo al terzo trimestre 2026.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A confermare questa versione è intervenuta anche HKEPC, testata di Hong Kong generalmente affidabile per le informazioni legate ai partner produttivi di NVIDIA. Secondo fonti interne, l'azienda avrebbe comunicato agli AIC (add-in card partners) che la linea RTX 50 SUPER non è stata cancellata, ma che la finestra di lancio è stata ufficialmente spostata. In altre parole, il rinvio sarebbe deciso, ma non definitivo: l'uscita resterebbe prevista entro il 2026.

HKEPC riporta inoltre che l'informazione proviene direttamente da una fonte NVIDIA, smentendo in modo esplicito le dichiarazioni di Uniko's Hardware. Questo ridimensiona l'ipotesi di una cancellazione e conferma che il progetto SUPER è ancora sul tavolo, sebbene con tempistiche riviste.

Un approccio più cauto arriva invece da Benchlife, secondo cui parlare di "rinvio" è improprio. La testata taiwanese sottolinea che, in assenza di comunicazioni ufficiali ai partner e di una reale presenza della serie nelle roadmap interne, non si può tecnicamente parlare né di posticipo né di cancellazione. NVIDIA, infatti, non avrebbe ancora fornito ai produttori i materiali necessari per progettare le schede - come specifiche tecniche, BIOS o linee guida per il raffreddamento - rendendo improbabile un'uscita entro il primo trimestre 2026.

Questo dettaglio appare coerente con quanto già emerso nelle settimane precedenti: l'azienda non ha ancora distribuito informazioni soggette a embargo né dettagli progettuali sulle RTX 50 SUPER. Ciò rende evidente che i tempi per una presentazione imminente sarebbero stati comunque troppo stretti.

La serie SUPER dovrebbe rappresentare, come in passato, un aggiornamento intermedio rispetto ai modelli standard della linea RTX 50, con un incremento di memoria video e leggere modifiche alle specifiche del GPU. Per i produttori di schede, si tratterebbe principalmente di adattare le soluzioni di raffreddamento e di aggiornare il BIOS, visto che le nuove GPU dovrebbero avere un consumo energetico leggermente più elevato. Finché NVIDIA non fornirà le informazioni tecniche definitive, non sarà però possibile avviare alcuna fase di test o di validazione.