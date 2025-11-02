Erazer Defender 17 P1: la recensione del laptop Medion che non riesce a placare i bollenti spiriti

Negli ultimi anni l'azienda tedesca, entrata a far parte del gruppo Lenovo, si è fatta spazio tra i big del settore con prodotti solidi e spesso innovativi, puntando molto sul rapporto prezzo/prestazioni senza però rinunciare alla qualità generale. Erazer Defender 17 P1 mette insieme la capacità multitasking del processore Intel e la potenza grafica dell'architettura Blackwell di NVIDIA, con l'obiettivo di offrire agli utenti un laptop adatto a diversi scenari d'uso, dal gaming allo studio, passando per il lavoro . Il tutto ad un prezzo di listino, nella configurazione presa in esame, di 1.899 Euro .

Continua la nostra analisi di laptop destinati al grande pubblico, nella fascia di prezzo al di sotto dei 2000 euro e in grado di soddisfare le esigenze di giocatori, creativi e professionisti. Oggi è il turno del nuovo MEDION Erazer Defender 17 P1 , un portatile da ben 17 pollici equipaggiato con il processore Intel Core 9 270H della famiglia Raptor Lake e, ancora una volta, una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, in questo caso con TGP leggermente più alto del solito.

Le memorie sono affidate ai 32 GB di RAM DDR5-5600 distribuiti su due socket da 16 GB e ad un SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB . L'autonomia è invece sostenuta da una batteria da 53 Wh con alimentatore da 180W. Il profilo tecnico del Defender 17 P1 pone quindi il laptop, almeno sulla carta, nella fascia medio-alta del segmento, al netto dei compromessi che, come vedremo, accompagnano il display e alcune scelte costruttive.

Protagonista del comparto grafico è però la GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop con 8 GB DDR7 a 128-bit, 4608 CUDA Core, 144 Tensor Core, 36 RT Core, 48 ROP con frequenza massima di 1425 MHz e un TGP di 115W, ovviamente con il supporto alle tecnologie Blackwell più recenti come DLSS 4 e Multi Frame Generation.

Il cuore pulsante dell'Erazer Defender 17 P1 è rappresentato dall' Intel Core 9 270H , processore della seconda serie del team blu basato su architettura Raptor Lake Refresh, equipaggiato con 14 core, 6 P-core e 8 E-core, 20 thread complessivi e una frequenza di picco di 5.8 GHz, tutto con un TDP base di 45W. Non manca la GPU integrata Intel Xe Graphics con frequenza massima di 1.55 GHz.

Manca il supporto a G-Sync, compensato parzialmente dal più generico sync adattivo, mentre è presente il MUX Switch che consente di passare velocemente dalla GPU discreta a quella integrata. Il punto di forza di questo pannello è sicuramente la sua ampia diagonale, che permette di giocare e guardare contenuti su una superficie piuttosto estesa. Per il resto, ci troviamo di fronte ad un display di media fattura, abbastanza reattivo e che non scopre il fianco ad artefatti di sorta, senza tuttavia eccellere in nessun campo. Un compromesso necessario per contenere i costi, in virtù delle dimensioni generose.

In generale, il volume è buono e la qualità è in linea con altri prodotti dello stesso segmento. Come spesso capita con il laptop, a volume più alto è possibile incappare in piccole distorsioni delle frequenze basse, con relative vibrazioni della scocca. Per godersi appieno un'esperienza di gioco oppure la visione di contenuti multimediali è quindi consigliabile utilizzare un headset.

Il comparto audio è composto da due speaker da 2W posti nella parte laterale posteriore dello chassis e protetti da due griglie verticali, sviluppati in collaborazione con SoundBlaster Studio . L'apposita app dedicata al celebre brand permette di personalizzare i parametri dell'equalizzazione o di lasciare la gestione agli algoritmi di intelligenza artificiale.

Erazer Defender 17 P1 è un laptop di dimensioni importanti , i suoi 39,6 x 27,5 x 3,1 cm si fanno sentire e il trasporto non è sempre agevole, un problema che accomuna tutti i 17 pollici sul mercato. La costruzione è però buona, il laptop è solido, composto da plastiche di qualità e rimane stabile sulla superficie di appoggio.

Nell'area "desktop" trova spazio la tastiera RGB retroilluminata a singola zona, che è possibile personalizzare con 15 colori differenti e che si presenta con i tasti WASD trasparenti. La digitazione risulta scorrevole e il feedback è generalmente positivo. L'ampio touchpad, leggermente spostato sulla sinistra, completa la parte frontale.

Come ormai impone la tradizione Erazer, anche Defender 17 P1 si presenta con un design estremamente minimale , quasi austero, che ricorda da vicino i laptop IBM di vecchia data. Lo chassis nero opaco è caratterizzato dal logo dell'azienda, posto nella parte alta del coperchio. Il display è circondato da una cornice abbastanza spessa e sul cui lato inferiore compare il nome del brand.

Sul fronte wireless troviamo il chipset Intel Wi-Fi 6E AX211 e il supporto a Bluetooth 5.3, che garantiscono velocità e stabilità, senza scomodare gli standard più recenti. Infine, c'è la webcam da 720p con microfono integrato senza capacità IR.

La connettività dell'Erazer Defender 17 P1 è garantita da un set completo di porte che comprendono una USB 2.0 Type-A, una USB 3.2 Gen2 Type-A, una USB 3.2 Gen1 Type A, una USB 3.2 Gen2 Type-C con supporto display, una Mini DisplayPort 1.4, una porta HMDI, ingresso Audio Combo e porta Ethernet.

Sul fronte energetico, abbiamo lasciato la gestione all'applicazione proprietaria di Erazer, utilizzando il profilo Turbo con sistema di raffreddamento Automatico, impostando al contempo il preset Prestazioni Ottimali di Windows 11 24H. Abbiamo inoltre aggiornato il pacchetto driver e il bios alle ultime versioni disponibili, utilizzando in particolare NVIDIA Game Ready Driver 580.97. Sebbene configurato a dovere, Defender 17 P1 ci ha dato qualche problema nella gestione delle temperature , in particolare della CPU. Come vedremo, questo si ripercuote sulle prestazioni, tanto in quelle sintetiche quanto in quelle reali e nel corso della fase di test non siamo riusciti a risolvere completamente questo problema.

Come di consueto, per mettere alla prova l'Erazer Defender 17 P1 abbiamo utilizzato un pacchetto di benchmark sintetici come Cinebench 2024, 3DMark, Blender Benchmark e Procyon, accompagnato da alcuni dei giochi più recenti e in grado di sfruttare le tecnologie Blackwell della GPU NVIDIA, tra cui Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, DOOM: The Dark Ages, Black Myth: Wukong e F1 24.

Benchmark sintetici

La sessione di test inizia con quella che è probabilmente la componente più problematica del nuovo arrivato in casa Erazer. Sulla carta, l'Intel Core 9 270H ha tutte le caratteristiche per fare bene, in particolare nel multi-thread, come hanno spesso dimostrato le CPU Raptor Lake Refresh. Nel caso specifico però, i problemi emergono con evidenza già dai numeri messi in mostra da Cinebench 2024: il processore totalizza 121 punti in single-thread e solo 959 punti in multi-thread, mentre con CPU-Z tocca 877 punti in single-thread e 8040 punti in multi-thread. Se le prestazioni in singolo sono in linea con le capacità del chip, i risultati ottenuti su più core sono decisamente sottodimensionati. Va sottolineato che la responsabilità non è della CPU Intel, ma piuttosto della gestione termica del laptop: il processore infatti, una volta superati i 100 °C va in protezione e genera problemi di throttling, limitando le sue reali capacità fino al 43%. Non è un caso se i processori Intel di 14° generazione persino inferiori che abbiamo testato su altri sistemi, sono in grado di ottenere risultati decisamente superiori.

Questo limite si ripercuote inevitabilmente anche sulla GPU e danneggia le prestazioni della RTX 5070 che, nonostante i 115W, ottiene risultati spesso inferiori alla versione da 85W. Nei test con ray tracing il Defender P1 tiene bene, ma è con Time Spy Extreme che emergono chiaramente i problemi del processore: un Intel Core i7 della stessa famiglia, abbinato a una RTX 5060 di pari wattaggio, performa decisamente meglio e la CPU in esame totalizza appena 3813 punti parziali. I test singoli su DLSS e ray tracing risentono del problema, ma con un impatto inferiore rispetto alle prove generiche.

Va da sé che anche Blender Benchmark non ottiene i punteggi che ci saremmo aspettati. Niente da segnalare sul fronte SSD: l'unità NVMe si comporta discretamente, con 5785 MB/s in lettura e 5725 MB/s in scrittura, mettendo sul piatto caricamenti rapidi e trasferimenti veloci.

Insomma, le prestazioni dell'Erazer Defender 17 P1 sono pesantemente penalizzate dal throttling della CPU. Sulla carta, il laptop targato Medion dovrebbe fare molto più. Nel corso dei test abbiamo provato a gestire manualmente le ventole, riuscendo ad ottenere risultati leggermente migliori, senza tuttavia annullare il problema.

Va detto che questa serie di processori Intel tende a raggiungere temperature elevate, che però possono essere tenute a bada da un buon sistema di raffreddamento.

La speranza è che un aggiornamento driver, o più realisticamente, firmware, possa mettere a posto le cose.