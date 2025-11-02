Una immagine di Kingdom Hearts di Tetsuya Nomura sembra suggerire un mondo di KH4

In occasione di Halloween, l'account di Kingdom Hearts sui social ha condiviso una nuova immagine dedicata alla serie videoludica nata nel 2002.
Come potete vedere poco sotto, si tratta di un artwork realizzato da Tetsuya Nomura, il creatore della saga. L'immagine mostra Sora, Paperino e Pippo in versione Halloween, ma c'è un dettaglio che ha subito attirato l'attenzione dei fan.
L'immagine di Kingdom Hearts
Sebbene l'ambientazione possa essere la solita Halloween Town da Nightmare Before Christmas e sebbene i costumi dei personaggi siano quelli classici, c'è nascosto in bella vista un elemento completamente nuovo: Sora impugna infatti un nuovo keyblade, sempre a tema Halloween, ma mai visto nella serie. Non si tratta della classica arma che il nostro protagonista può ottenere in tale ambientazione.
L'unico elemento caratteristico è la creatura alla punta del Keyblade che ricorda un po' il cane di Frankenweenie (2012, Disney e Tim Burton). Potete fare un confronto con l'immagine qui sotto.
Ovviamente non è nulla più che una speculazione, ma si tratta comunque di qualcosa di curioso, perché pare difficile che Nomura inserisca un nuovo Keyblade a caso in una immagine di questo tipo. Si tratta forse di un piccolo teaser dedicato a uno dei mondi di Kingdom Hearts 4.
Infine, vi segnaliamo un altro piccolo dettaglio molto carino: sul piede di Pippo c'è scritto "Treat", sulla mano di Paperino "or" e sulle dita di Sora "Trick": le tre parole formano la frase "Trick or Treat" ovvero "Dolcetto o scherzetto". Inoltre, una delle zucche sullo sfondo è in realtà il simbolo di Topolino.
Vi segnaliamo infine che il Keyblade di Kingdom Hearts diventa un oggetto da collezione con effetti sonori e musiche