Il Disney Store giapponese ora vende merchandise di Kingdom Hearts: un segno dell'arrivo del 4° capitolo?

Il 5 dicembre 2025, il negozio online ufficiale giapponese di Disney ha aperto una nuova pagina dedicata al merchandise della serie Kingdom Hearts , con già molti oggetti in vendita. Si tratta di un segno di vitalità interessante, che potrebbe suggerire delle novità in arrivo anche sul fronte videoludico, vista la recente carenza di uscite. Che presto venga finalmente presentato Kingdom Hearts 4 ?

Chiariamo che sono tutte speculazioni. A essere reali sono soltanto gli oggetti in vendita, che vanno da adesivi e magneti, arrivando a peluche più grandi dei personaggi.

Pippo è in vendita

I prezzi degli oggetti vanno da 396 yen (circa 2,50 euro) per un singolo adesivo, fino a 6.380 yen (circa 40 euro) per un giocattolo a forma di Keyblade Kingdom Chain che può anche proiettare una luce a forma di buco della serratura. Alcuni articoli erano già stati venduti in precedenza sul negozio online di Square Enix, come il set di adesivi Stationery e le carte da gioco Re:Chain of Memories.

Ecco l'elenco completo del merchandise presente sul negozio Disney giapponese, ordinato per prezzo in yen:

Adesivo singolo - ¥396 (~€2,19)

Magnete in vetro (casuale) - ¥660 (~€3,65)

Adesivo acrilico (casuale) - ¥770 (~€4,26)

Magnete acrilico da galleria (casuale) - ¥880 (~€4,87)

Set di adesivi Stationery (ciascuno) - ¥880 (~€4,87)

Portachiavi acrilico - ¥1.760 (~€9,74)

Pochette in tela (Il Bosco dei Cento Acri) - ¥1.980 (~€10,95)

Portachiavi Keyblade - ¥2.090 (~€11,56)

Carillon - ¥2.970 (~€16,43)

Cover per smartphone - ¥2.970 (~€16,43)

Set di carte da gioco - ¥3.080 (~€17,04)

Peluche Ombra - ¥3.520 (~€19,47)

Puzzle da 1000 pezzi - ¥3.740 (~€20,69)

Tazza Ombra - ¥3.850 (~€21,30)

Peluche chibi KH2 (Sora, Riku o Roxas) - ¥4.180 (~€23,12)

Figura King Mickey Bright Arts Gallery - ¥4.400 (~€24,34)

Peluche Re Topolino - ¥5.280 (~€29,21)

Peluche personaggi KH3 (Pippo, Paperino o Cip&Ciop) - ¥5.940 (~€32,86)

Keyblade luminoso - ¥6.380 (~€35,30)

Considerate che i prezzi in euro sono solo indicativi e frutto di una conversione al tasso di cambio attuale, quindi non prendeteli come ufficiali.