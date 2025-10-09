Il Keyblade di Kingdom Hearts diventa un oggetto da collezione con effetti sonori e musiche

Kingdom Hearts è amato per molti motivi e ci sono tanti elementi iconici all'interno della serie, ma certamente uno dei migliori e più noti è il Keyblade , l'arma del protagonista, soprattutto nella sua forma base Catena Regale .

Il video del Keyblade di Kingdom Hearts

La Catena Regale, realizzata da Premium Bandai di Bandai Namco, è lunga 50 centimetri e include anche il portachiavi con il simbolo di Re Topolino / Mickey Mouse. Qui sotto potete vedere un filmato di presentazione in lingua giapponese.

Tramite un pulsante posizionato sull'impugnatura si può passare dalla modalità "combattimento" a quella "magica" che producono diversi effetti sonori provenienti dal videogioco, come ad esempio il rumore nei nemici sconfitti, della scoperta di nuovi oggetti, del salvataggio e anche sette diversi suoni delle magie di Kingdom Hearts (Fire, Blizzard, Thunter, Energia, Aero, Stop e Antima), con i tre livelli di potenza delle varie magie e tanto di led colorato alla fine del Keyblade per rappresentare la magia.

Inoltre, è possibile riprodurre due tracce musicali molto amate: "Dearly Beloved" e "Sora". Il prezzo è di 9.900 Yen, che diventano uno a uno 55,79€. L'acquisto è possibile tramite il sito di Premium Bandai, che non ha una divisione europea, ma spedisce negli USA, Australia e Nuova Zeldanda, oltre a varie nazioni del sud-est asiatico. Le prenotazioni saranno disponibili fino al primo di dicembre e la spedizione è prevista per marzo 2026.

Ricordiamo infine che Kingdom Hearts 4 si è mostrato con nuove immagini, anche di gameplay.