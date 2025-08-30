Una lista dei mondi di Kingdom Hearts 4 appare online e promette un gioco enorme

Non è strano quindi che a riempire il silenzio arrivino i leak e i rumor : ora una voce di corridoio parla dei possibili mondi che appariranno in Kingdom Hearts 4. La fonte pare essere un "affidabile" insider di Square Enix che in precedenza aveva condiviso dettagli su Missing Link, il gioco mobile cancellato.

Kingdom Hearts 4 è in silenzio da tempo e non c'è stato quasi alcun aggiornamento sul videogioco sin dall'annuncio ufficiale del 2022.

I possibili mondi di Kingdom Hearts 4

Viene precisato che la lista fornita non include i mondi confermati, ma una serie di mondi che Square Enix vorrebbe far apparire arricchita con una serie di mondi suggeriti da Disney e non inizialmente scelti dal team di Kingdom Hearts 4.

Ecco una lista dei potenziali mondi:

Il mondo finale (quello del finale di KH3, lo spazio etereo pieno di nuvole)

Quadratum (già mostrato dal trailer)

La torre misteriosa (quella di Yen Sid)

Gli Inferi (Hercules)

Moana

La principessa e il ranocchio (segnato come ipotetico e quindi meno probabile degli altri)

La stazione centrale di Ralph Spaccatutto

Belposto di Ralph Spaccatutto

Il settore Cybug di Ralph Spaccatutto

Candy Kingdom di Ralph Spaccatutto

Zootopia

Metroville de Gli Incredibili

Merida / Brave - Ribelle (segnato come ipotetico e quindi meno probabile degli altri)

Inside

Il regno dei morti di Coco

WALL E (segnato come ipotetico e quindi meno probabile degli altri)

Galaxy World (Star Wars? O i Guardiani della Galassia?)

Scala ad Caelum

Giardino radioso

Le isole del destino

"WF"

La lista include quindi 21 nomi, ma segna le quattro aree di Ralph Spaccatutto con i codici "RW_01", "RW_02", "RW_03" e "RW_04", suggerendo più credibilmente che siano quattro aree di un solo mondo. Anche così, però, si parlerebbe di 18 mondi, non cosa da poco visto che Kingdom Hearts 3 ne propone 13 se si considera anche Il Regno dell'Oscurità. Kingdom Hearts 1 aveva 13 mondi, Kingdom Hearts 2 ne aveva 15. Se veramente tutti questi luoghi venissero aggiunti al videogioco si tratterebbe di uno dei più grandi di sempre.

Ciò detto, ripetiamo che è solo un rumor e consigliamo di prenderlo con le pinze. Anche ammesso che sia tutto vero, si tratta comunque di una lista preliminare e bisognerà vedere cosa effettivamente sarà inserito nel videogioco.

Infine, il leaker afferma che alcuni dei contenuti di Missing Link saranno presenti in KH4 (credibile, riutilizzare idee e asset è sempre efficiente) e che Disney ha già visto alcuni dei mondi creati da Square Enix e ne è rimasta stupita positivamente, affermando addirittura che sono più belli dei film.