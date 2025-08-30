1

ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5080 OC è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la GPU ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5080 OC Edition al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/08/2025
GPU ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5080 OC Edition

Su Amazon è disponibile la GPU ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5080 OC Edition a 1.199,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.421,05 € e il prezzo mediano di 1.557,00 €, permettendovi di risparmiare fino al 23%. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della scheda video ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5080

Si tratta di una GPU da 16 GB GDDR7, 256 Bit, PCIe 5.0, con 1 HDMI e 3 DisplayPort. La piastra posteriore protettiva aiuta a prevenire la flessione e protegge i componenti da eventuali danni. La modalità Performance consente alle ventole di girare per mantenere la scheda sempre fresca, mentre la modalità silenziosa offre un funzionamento meno "rumoroso" a temperature moderate.

ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5080

Con il software GPU Tweak II potrete monitorare il sistema grazie a una dashboard facile da usare, che vi permetterà di tenere tutto sotto controllo, dalle prestazioni ai controlli termici.

