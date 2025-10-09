Il PlayStation Store ora permette di scrivere recensioni sui giochi PS4 e PS5

9

Il PlayStation Store si aggiorna e da ora permette di pubblicare delle recensioni testuali dei giochi pubblicati su PS4 e PS5.

Sony ha aggiornato il PlayStation Store, introducendo la possibilità per gli utenti di pubblicare recensioni testuali dei giochi PS4 e PS5 acquistati. Si tratta di una novità significativa, che potrebbe migliorare sensibilmente l'esperienza d'acquisto, offrendo ai giocatori uno strumento in più per orientarsi grazie ai pareri della community.

In passato era già stata introdotta la valutazione da 1 a 5 stelle, ma il nuovo sistema consente ora di accompagnare il voto con un testo dettagliato, in cui è possibile motivare la propria opinione.

È possibile pubblicare le recensioni solo tramite il sito web del PS Store

Più nel dettaglio, ogni recensione può includere un titolo di massimo 200 caratteri e un corpo testuale fino a 4.000 caratteri, poco meno del doppio della lunghezza di questa notizia. Gli utenti possono anche segnalare la presenza di spoiler narrativi o contenuti rilevanti, così da evitare di rovinare l'esperienza ad altri giocatori.

Al momento, le recensioni possono essere scritte solo tramite la versione web del PlayStation Store. Vi basta cercare la pagina dedicata del titolo di vostro interesse e, una volta fatto l'accesso con il vostro account, scrivere e pubblicare i vostri pareri.

Con questa introduzione, il PlayStation Store si avvicina per certi versi al modello adottato da Steam, che da anni permette ai clienti di pubblicare recensioni positive o negative. A differenza della piattaforma Valve, però, lo store di Sony integra anche un sistema di voto numerico, offrendo un ulteriore livello di chiarezza.

