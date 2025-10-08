Tantissimi giochi PS4 e PS5 in offerta su PlayStation Store con la nuova promozione

Ci sono tantissimi giochi PS4 e PS5 in offerta su PlayStation Store grazie al ritorno della promozione La Scelta della Critica, che fino al 22 ottobre ci permetterà di acquistare titoli anche piuttosto recenti al prezzo più basso di sempre.
Un ottimo esempio è Gears of War: Reloaded, la riedizione del classico sparatutto in terza persona che ha stabilito nuovi standard per il genere e che troviamo scontato per la prima volta in assoluto a 29,99€ anziché 39,99€, dunque con una riduzione del 25%.
Restando nell'ambito delle ex esclusive Xbox, potete portarvi a casa Senua's Saga: Hellblade 2 a 37,49€ anziché 49,99€, anche in questo caso con un risparmio del 25% che potrebbe senz'altro convincere gli scettici a sperimentare l'avventura sviluppata da Ninja Theory.
Abbiamo poi Kingdom Come: Deliverance 2, il brillante secondo capitolo della serie action RPG firmata Warhorse Studios, che può essere vostro a 41,99€ anziché 69,99€ se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus.
Altri giochi in offerta
Praticamente in concomitanza con il lancio dei giochi PlayStation Plus di ottobre, la nuova promozione del PlayStation Store coinvolge davvero un gran numero di titoli e ne parleremo in maniera più approfondita a breve.
Non prima, però, di segnalarvi qualche altro affare molto interessante: Yakuza: Like a Dragon a 7,99€ anziché 19,99€, Atomic Heart a 24,49€ anziché 69,99€, Dragon Age: The Veilguard a 31,99€ anziché 79,99€ o la prima promozione di The Alters, disponibile a 26,24€ anziché 34,99€ per gli abbonati a PS Plus.