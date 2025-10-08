PlayStation Gear Store chiude i battenti: a dieci anni dal debutto, avvenuto nel marzo del 2015, il rivenditore online di merchandise Sony terminerà le attività il prossimo 31 dicembre, come riporta un avviso presente su tutte le versioni del sito.

Non appena la notizia si è diffusa, negli ultimi minuti, lo store è andato misteriosamente down e al momento risulta irraggiungibile, forse a causa dell'improvviso traffico di "curiosi" che speravano in un qualche tipo di promozione per lo svuotamento dei magazzini.

Di sicuro una delle critiche che spesso sono state mosse al PlayStation Gear Store riguarda i prezzi degli articoli, ritenuti un po' troppo cari e venduti senza il supporto di una politica di offerte cicliche come invece accade per i prodotti digitali del PlayStation Store.

Pensato inizialmente per il solo mercato americano, lo store ha visto nel corso degli anni un'espansione verso tutti gli altri territori, Italia compresa.