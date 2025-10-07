Xbox Game Pass non dovrebbe aumentare di prezzo per alcuni utenti, secondo alcune sospette email

Non è chiaro quanto sia esteso questo fenomeno, ma in base a quanto raccolto da PureXbox, che ha messo insieme diverse di queste segnalazioni, tali email sembrano essere arrivate a utenti in Germania e Austria ma anche in Italia e India, secondo tali testimonianze.

Si sta diffondendo online la notizia di alcune email che sarebbero arrivate a vari utenti , soprattutto in Europa, secondo le quali Xbox Game Pass non aumenterebbe di prezzo per questi abbonati selezionati, sebbene l'origine di queste comunicazioni resti alquanto sospetta .

Alcuni utenti selezionati, pare

Alcuni utenti, principalmente in Austria e Germania, sostengono di aver ricevuto un'email in cui Microsoft avrebbe avvertito che, nonostante i cambiamenti annunciato sul piano globale, la sottoscrizione avrebbe mantenuto lo stesso prezzo per gli utenti già abbonati, con l'intenzione di comunicare eventuali variazioni di prezzo "con 60 giorni di anticipo".



La questione è decisamente sospetta perché si tratta di casi relativamente isolati anche all'interno di territori dove l'aumento di prezzo degli abbonamenti Game Pass Ultimate e PC Game Pass è considerato ufficiale. Sarebbe peraltro un'iniziativa rivolta agli utenti che risultano già abbonati e con fatturazione ricorrente, dunque con rinnovo automatico attivo.

"Forse avete sentito parlare dei recenti cambiamenti ai prezzi dell'abbonamento Xbox Game Pass. Al momento, questi aumenti si applicheranno solo ai nuovi acquisti e non influiranno sul vostro abbonamento attuale nella vostra regione, a condizione che abbiate un piano ricorrente", pare sia il testo di una di queste misteriose email.

"Se decidete di annullare il vostro piano attuale e di riacquistarlo, vi verrà addebitata la nuova tariffa. Se per qualsiasi motivo dovessero esserci modifiche al vostro account, vi avviseremo con almeno 60 giorni di anticipo. Avrai la possibilità di annullare o modificare il tuo piano di abbonamento in qualsiasi momento".

L'idea che alcuni utenti vengano selezionati per essere posti al di fuori dalle condizioni standard dell'abbonamento non sembra molto in linea con la condotta standard di Microsoft, ma attendiamo eventuali conferme sulla questione.

Nel frattempo, invitiamo a prendere con una certa cautela le informazioni in questione e anche le eventuali email in arrivo, considerando che non è ancora chiaro se sia un'iniziativa ufficiale o una qualche forma di truffa, considerando che anche il mittente dell'email, che pare essere "xbox@e.xbox.com", non è ancora stato verificato.