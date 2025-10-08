Il case ASUS TUF Gaming GT302 Mid Tower è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile il case Mid Tower ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB a 129,90 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 164 €, permettendovi di risparmiare il 21%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del case ASUS TUF Gaming GT302

Si tratta di un case nero Mid Tower con pannello superiore rimovibile, in modo da installare il dissipatore AIO da 360 mm senza alcun problema. Lo stesso discorso vale per il cablaggio, facilitato dal case. Troviamo inoltre quattro ventole ARGB da 140 x 28 mm, in grado di garantire un flusso d'aria ottimizzato, mentre i pannelli laterali sono intercambiabili e potrete scegliere tra vetro temperato o mesh. Potrete organizzare i cavi in modo pulito e funzionale.

Il retro del case per la gestione dei cavi ASUS TUF Gaming

Troviamo inoltre supporto per schede madri con connettore. Il suo peso è di 11,5 kg ed è molto semplice da assemblare. Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino a oggi 8 ottobre.