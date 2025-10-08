The Outer Worlds 2 si mostra in un lungo video con quasi 20 minuti di gameplay da Paradise Island

Game Informer ha pubblicato un lungo video gameplay di The Outer Worlds 2 che mostra circa 20 minuti di gioco tratti da Paradise Island, ovvero una delle prime ambientazioni che si incontrano nella storia, commentando vari aspetti del nuovo RPG.
Il gioco di ruolo fantascientifico di Obsidian è ormai in arrivo, con la data di uscita fissata per il 29 ottobre, dunque non manca davvero molto a poter provarlo su PC e console, con il titolo che verrà lanciato al day one anche all'interno del catalogo di Game Pass.
Se intanto volete iniziare a calarvi nel giusto spirito, o semplicemente capire meglio di cosa si tratti, potete dare un'occhiata al video riportato qui sotto, che cerca di non mostrare troppi spoiler ma che ovviamente va guardato a proprio rischio e pericolo, su questo fronte.
Un gameplay commentato, tratto dal primo bioma
Il gameplay è costantemente commentato dai giornalisti di Game Informer, che spiegano vari aspetti di The Outer Worlds 2 contestualmente con ciò che avviene sullo schermo nel corso dei 18 minuti circa messi in scena in questo caso.
C'è forse più gameplay che storia, proprio per non incappare in troppe anticipazioni, ma quantomeno i dialoghi e la scoperta di luoghi e personaggi risultano ovviamente visibili nel corso del filmato riportato qui sopra.
In sostanza, The Outer Worlds 2 viene confermato essere un'evoluzione del primo capitolo in ogni direzione: sostanzialmente un gioco più grosso, in termini di contenuti e situazioni di gioco, incentrato sulle caratteristiche già viste nel primo capitolo.
Vengono analizzate anche diverse meccaniche legate alla struttura in stile sparatutto in prima persona che caratterizza buona parte del gameplay, oltre all'uso di strumentazioni e abilità particolari in pieno stile gioco di ruolo, con la possibilità di effettuare scelte con conseguenze specifiche che rappresenta un po' una caratteristica peculiare delle produzioni Obsidian.
Di recente abbiamo anche appreso che The Outer Worlds 2 potrebbe contenere storie d'amore organiche come quelle viste in Avowed.