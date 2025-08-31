Le storie d'amore di The Outer Worlds 2 potrebbero essere organiche come quelle di Avowed

Adler ha però lasciato una porta aperta, affermando che le "storie d'amore" non sono un elemento di gioco pianificato a tavolino, come se fossero una casella da spuntare. Se una relazione sentimentale dovesse emergere in modo naturale e fosse adatta ai personaggi che stanno scrivendo gli sceneggiatori (che ormai sono stati scritti, verrebbe da dire), allora potrebbero prenderla in considerazione. Insomma, si parla del cosiddetto approccio organico, già adottato nel recente Avowed .

Pare che Obsidian Entertainment abbia fatto una scelta simile a quella di Avowed per le storie d'amore di The Outer Worlds 2 . Parlandone con la testata GamesRadar+, Brandon Adler, il game director, non ha confermato la presenza di relazioni, che del resto sembrano essere state escluse da un trailer, in continuità con quanto avveniva con il primo episodio.

Non sono una priorità

La principale ragione per cui le "romance" non sono una priorità è che richiedono molto tempo e risorse di sviluppo, che verrebbero sottratte ad altri aspetti. Il team si sta concentrando su altri elementi interattivi, come le reazioni dei compagni alle azioni del giocatore e la possibilità che lascino il gruppo se contrariati.

"Onestamente, non corrispondeva alla mia visione d'insieme per ciò che volevo per i compagni," ha spiegato Adler. "Volevo un gruppo di persone con cui si avesse un legame stretto, ma non era necessario che ci fosse per forza una storia d'amore. Ora, se la cosa fosse nata in modo naturale, certo, forse avremmo potuto parlarne, ma non era un obiettivo fin dall'inizio, del tipo 'Sì, inseriremo assolutamente una storia d'amore per ogni personaggio. Ecco come funzionerà il sistema. Dì loro tre cose carine e poi vorranno avere una relazione sentimentale'. Deve essere qualcosa di più profondo, e deve, in un certo senso, essere organico quando scrivi queste cose."

"Non entrerò nel dettaglio di quali siano le relazioni," ha aggiunto Adler, "ma deve essere davvero qualcosa di organico. E secondo me, non può essere qualcosa di pianificato in anticipo come una casella da spuntare. Deve essere qualcosa che funzioni per i personaggi che stiamo scrivendo."

C'è da dire che anche per Avowed era stato inizialmente negato che ci fossero storie d'amore, ma poi si è scoperta la presenza almeno di una possibile relazione, che si sviluppa in modo naturale se si svolgono determinate azioni. Del resto Obsidian non ha mai gradito davvero l'approccio BioWare alle storie d'amore e ha sempre privilegiato la creazione di personaggi più complessi e stratificati, non necessariamente desiderosi di accoppiarsi con chiunque.