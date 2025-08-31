NVIDIA conferma le date della GTC 2026, l’evento più importante dedicato all’IA

L'evento più importante dell'anno, la GTC 2026 (GPU Technology Conference), è stato confermato da NVIDIA, con il ritorno previsto nuovamente per il mese di marzo. La conferenza sarà incentrata come sempre sull'IA e sulle tecnologie dell'azienda, un vero e proprio appuntamento imperdibile per sviluppatori, ricercatori e soprattutto investitori. Ecco tutti i dettagli in merito.

Data della GTC 2026 di NVIDIA

L'evento si terrà dal 16 al 19 marzo 2026 a San Jose, in California. Ovviamente, come già anticipato prima, si tratta di un evento seguito in particolar modo da sviluppatori e ricercatori. Ricordiamo infatti che alla GTC 2025 è stata annunciata la serie RTX PRO 6000 Blackwell, nonché Blackwell Ultra GB300 e Vera Rubin prevista per la seconda metà del 2026. Questo evento permette agli sviluppatori di acquisire nuove competenze tecniche, nonché di poter usufruire di approfondimenti esclusivi (in particolar modo per i leader aziendali).

NVIDIA GTC 2026

Come sempre sarà possibile seguire il keynote in diretta attraverso il canale ufficiale YouTube, ma vi aggiorneremo prontamente con tutte le novità. E a proposito di Rubin, vi ricordiamo che la super architettura IA è già a buon punto: secondo quanto riportato da Jensen Huang, infatti, sei chip sono stati già inviati alla fonderia per la produzione dei primi esemplari. Sarà TSMC ad occuparsi della fase di test e della preparazione alla produzione vera e propria.