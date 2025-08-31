Escape from Tarkov arriverà presto su Steam, arriva la conferma ufficiale da parte dell'autore del gioco

Sembra proprio che Escape from Tarkov si stia apprestando ad arrivare su Steam, forse in occasione del lancio della versione 1.0 ma forse anche prima, considerando che Nikita Buyanov, creatore del gioco e fondatore di Battlestate Games, ha riferito chiaramente che la pagina ufficiale verrà presto aperta.

Il celebre sparatutto tattico ad estrazione ha attraversato un lungo periodo di accesso anticipato in cui si è evoluto in maniera sostanziale, andando di fatto a codificare una vera e propria variante specifica del genere shooter in prima persona, ma non è mai giunto prima sullo store di Valve.

Ora che si sta avvicinando al lancio della versione 1.0, con la data di uscita annunciata ufficialmente per il 15 novembre 2025, si appresta anche a una distribuzione presso il noto store per PC, cosa che potrebbe portare a un'ulteriore espansione degli utenti.