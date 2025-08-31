Escape from Tarkov arriverà presto su Steam, arriva la conferma ufficiale da parte dell'autore del gioco

Sembra proprio che Escape from Tarkov si stia apprestando ad arrivare su Steam, forse in occasione del lancio della versione 1.0 ma forse anche prima, considerando che Nikita Buyanov, creatore del gioco e fondatore di Battlestate Games, ha riferito chiaramente che la pagina ufficiale verrà presto aperta.
Il celebre sparatutto tattico ad estrazione ha attraversato un lungo periodo di accesso anticipato in cui si è evoluto in maniera sostanziale, andando di fatto a codificare una vera e propria variante specifica del genere shooter in prima persona, ma non è mai giunto prima sullo store di Valve.
Ora che si sta avvicinando al lancio della versione 1.0, con la data di uscita annunciata ufficialmente per il 15 novembre 2025, si appresta anche a una distribuzione presso il noto store per PC, cosa che potrebbe portare a un'ulteriore espansione degli utenti.
Oltre a raggiungere la versione 1.0, il gioco arriverà anche su Steam
"Sì, la pagina di Steam sarà disponibile a breve", ha scritto Buyanov attraverso il proprio account X, "Tutti i dettagli arriveranno prossimamente", ha inoltre aggiunto, rimandando a una prossima presentazione ufficiale.
A corredo del messaggio è visibile anche un'immagine che ritrae quella che sembra essere la pagina ufficiale di Escape From Tarkov su Steam, evidentemente già pronta nel backend dello store in attesa del lancio ufficiale.
Nel frattempo, rimaniamo in attesa di informazioni sul fatto che il gioco possa arrivare anche su console, considerando che, di recente, uno sviluppatore ha risposto con una battuta alla domanda in questione, che sembra però spegnere alquanto gli entusiasmi sulla questione.
Buyanov ha infatti riferito che il gioco potrebbe arrivare "un giorno"sulle console attuali, ma a quanto pare solo dopo "averlo pubblicato su Game Boy".