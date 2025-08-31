Key Moments è la nuova funzione di Google Foto che permette di rivivere i momenti salienti di un video

Google ha annunciato Key Moments, funzione che permette di trovare facilmente (e salvare) i momenti migliori di un video. Vediamo come funziona.

L'azienda di Mountain View ha annunciato l'arrivo di una nuova funzione per Google Foto, chiamata Key Moments. Come potrete intuire dal nome, con questa novità potrete rivivere i ricordi migliori tratti dai vostri video. Come specificato da Google, però, questa funzionalità sarà inizialmente disponibile solo per gli utenti Android (successivamente anche per gli utenti iOS) e arriverà a settembre. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Cos'è Key Moments Secondo quanto annunciato da Google, questa funzione permette di trovare facilmente (e salvare) i momenti migliori di un video. In pratica, quando si guarda un video su Google Foto, la funzione vi farà trovare contrassegnati i migliori momenti lungo la timeline, potendoli salvare facilmente. Potrete inoltre creare brevi clip, condividerle con gli amici o rimuovere direttamente il marcatore se non vi piace. Tuttavia, per provare questa nuova funzione, i video non devono superare i 10 secondi. Troverete automaticamente i momenti salienti nella timeline in basso, riconoscibile dal segmento più spesso degli altri e caratterizzato dalla dicitura "Key moment". Selezionando quest'ultimo, potrete scegliere se rimuovere il marcatore o creare una clip separata. Come vi abbiamo già anticipato, arriverà a partire da settembre su dispositivi Android, mentre per gli utenti iOS sarà disponibile in "tempi brevi".