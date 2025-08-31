LEGO Pokémon sembra avere anche un ricchissimo set con un prezzo alquanto folle

Non si tratta ancora di informazioni ufficiali, ma sono dettagli che emergono da un probabile data mining effettuato sul catalogo dei prodotti LEGO in arrivo: in questo caso la nuova introduzione viene riportata da un utente di Reddit, agganciandosi a quanto era già emerso nei giorni scorsi.

Un oggetto per veri collezionisti

Inutile dire che, al prezzo in questione, il set 72153 sembra essere un oggetto da collezione decisamente esclusivo: anche la quantità di pezzi d'altra parte è notevole, essendo composto da 6838 componenti da montare.



Difficile prevedere di cosa si possa trattare, ma sembra essere un set veramente colossale, che potrebbe contare diversi personaggi o un complessa riproduzione di un'ambientazione o situazione di gioco.

Un'altra informazione che emerge a questo giro è una precisione sulla data di uscita: sembra infatti che la precedente data del primo marzo 2026, riportata nei giorni scorsi, si riferisca all'uscita generale al pubblico dei nuovi prodotti, mentre per gli "insider" il lancio è previsto dal 27 febbraio.

Le informazioni in questione stanno trapelando online ormai da alcuni giorni, arrivando in seguito all'annuncio ufficiale della collaborazione LEGO Pokémon: nei giorni scorsi abbiamo visto i prezzi dei primi set e i dettagli su data d'uscita e un terzo set da collezione, ma attendiamo informazioni ufficiali da LEGO e The Pokémon Company.