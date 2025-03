LEGO Pokémon è ufficiale e ora sappiamo anche quando usciranno i set

Il video ha svelato anche il periodo d'uscita dei primi set LEGO Pokémon: 2026. Quindi non vedremo niente nel corso del 2025, a parte, forse, qualche anticipazione. Purtroppo non sono stati forniti altri dettagli.

Per anni si è favoleggiato di una possibile collaborazione tra il produttore di giocattoli LEGO e la serie Pokémon di The Pokémon Company, che ora è stata ufficializzata dalle due compagnie con la pubblicazione di un teaser trailer, molto breve, in cui possiamo vedere dei mattoncini gialli che formano la coda di Pikachu. Non potevano mancare delle scariche elettriche che illuminano i loghi dei due marchi che insieme formano la scritta LEGO Pokémon .

Una nuova collaborazione

In precedenza, i diritti per i giocattoli ufficiali dei Pokémon da costruire erano in mano a Mega, che ha realizzato set di Charizard, Pikachu e altri celebri animaletti tascabili, ma ora le cose devono essere cambiate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non è la prima volta che una proprietà intellettuale di Nintendo (o collegata alla casa di Mario) viene trasformata in LEGO. Nel 2025 uscirà un set dedicato al primo Game Boy, ad agosto 2020 fu distribuito un set LEGO NES, ma sono innumerevoli le serie che hanno avuto il trattamento LEGO, in particolare quella Super Mario, ma anche Donkey Kong, The Legend of Zelda e Animal Crossing.

Cosa possiamo aspettarci dai set LEGO dei Pokémon? Quantomeno un Pikachu, visto che è il protagonista del teaser, ma immaginiamo che la collaborazione vada oltre.