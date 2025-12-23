Il nuovo Bundle Mystery Catch - Serie 1 delle carte Pokémon è disponibile da Gamelife

Gamelife ha annunciato un nuovo prodotto dedicato ai collezionisti di carte Pokémon . Si chiama Mystery Catch - Serie 1 ed è un bundle esclusivo, pensato per chi ama l'attesa, la sorpresa e l'eccellenza, dove il fascino del mystery box incontra il prestigio del grading professionale.

Tutti i dettagli del Mystery Catch – Serie 1

Quindi, all'interno di ogni Mystery Catch troverete sempre una carta Pokémon TCG giapponese gradata PSA 10, selezionata da serie dal 2020 al 2025. La valutazione PSA 10, conferita dall'ente di grading più autorevole al mondo, garantisce condizioni impeccabili e una qualità assoluta, ideale per i collezionisti più esigenti. A completare l'offerta, una bustina Pokémon TCG giapponese ufficiale, originale e sigillata, scelta tra le serie Terastal Festival e Inferno X, celebri per i loro artwork esclusivi e l'alto valore collezionistico.

La confezione del Bundle Mystery Catch - Serie 1

La Serie 1 è prodotta in tiratura limitata di soli 500 pack, dal prezzo di 69,99 euro ciascuno. Saranno disponibili dal 31 dicembre 2025. Tra le possibili sorprese, si cela anche l'iconico Pikachu McDonald's, con un pull rate di 1 su 50.

Insomma, si tratta di un'iniziativa che piacerà sicuramente a chi ama le carte Pokémon, che oltretutto avrà anche un seguito nel corso del 2026, di cui vi parleremo a tempo debito. Se vi interessa, correte su Gamelife, ma attenzione!

Online l'offerta è già esaurita, dovrete recarvi presso uno di questi punti vendita: