GCC Pokémon annuncia la nuova espansione "Caos Nascente" nella serie Megaevoluzione

Dopo le prime avvisaglie è arrivato il comunicato ufficiale sulla nuova espansione di GCC Pokémon all'interno della linea Megaevoluzione, che sarà "Caos Nascente" e ha la data di uscita fissata per il 22 maggio 2026 in Italia.
In tale data verranno dunque distribuiti i pacchetti appartenenti alla nuova espansione Caos Nascente, che conterranno numerose carte da aggiungere alla collezione tra le quali anche diverse potenti e ambite come Mega Greninja-ex, Mega Pyroar-ex, Mega Floette-ex e Mega Dragalge-ex.
Si tratta dunque del seguito dell'espansione Ascesa Eroica, che arricchisce a amplia ulteriormente la linea Megaevoluzione di GCC Pokémon in corso da vari mesi a questa parte.
Anticipazioni sui contenuti
All'interno di Caos Nascente troviamo anche diverse creature e personaggi che abbiamo visto in Leggende Pokémon: Z-A, con Mega Greninja che a quanto pare avrà un ruolo di rilievo all'interno del cast di questa nuova aggiunta.
All'interno di questa espansione troveranno spazio oltre 120 carte, tra le quali 20 carte Allenatore e più di 35 carte con illustrazioni speciali, sia per quanto riguarda i Pokémon che gli Allenatori.
A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo, considerando che da qui al 22 maggio c'è abbastanza tempo per tornare sull'argomento e conoscere più nel dettaglio la questione.
Dentro a Caos Nascente ci saranno inoltre cinque Pokémon Megaevoluzione ex, cinque Pokémon ex, 11 carte con illustrazioni rare, 18 carte su Pokémon e allenatori ultra rare e sei illustrazioni speciali rare per Pokémon e supporter.