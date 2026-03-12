GCC Pokémon annuncia la nuova espansione "Caos Nascente" nella serie Megaevoluzione

In tale data verranno dunque distribuiti i pacchetti appartenenti alla nuova espansione Caos Nascente, che conterranno numerose carte da aggiungere alla collezione tra le quali anche diverse potenti e ambite come Mega Greninja-ex , Mega Pyroar-ex, Mega Floette-ex e Mega Dragalge-ex.

Dopo le prime avvisaglie è arrivato il comunicato ufficiale sulla nuova espansione di GCC Pokémon all'interno della linea Megaevoluzione, che sarà " Caos Nascente " e ha la data di uscita fissata per il 22 maggio 2026 in Italia.

Anticipazioni sui contenuti

All'interno di Caos Nascente troviamo anche diverse creature e personaggi che abbiamo visto in Leggende Pokémon: Z-A, con Mega Greninja che a quanto pare avrà un ruolo di rilievo all'interno del cast di questa nuova aggiunta.

Alcune carte dell'espansione Caos Nascente

All'interno di questa espansione troveranno spazio oltre 120 carte, tra le quali 20 carte Allenatore e più di 35 carte con illustrazioni speciali, sia per quanto riguarda i Pokémon che gli Allenatori.

A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo, considerando che da qui al 22 maggio c'è abbastanza tempo per tornare sull'argomento e conoscere più nel dettaglio la questione.

Dentro a Caos Nascente ci saranno inoltre cinque Pokémon Megaevoluzione ex, cinque Pokémon ex, 11 carte con illustrazioni rare, 18 carte su Pokémon e allenatori ultra rare e sei illustrazioni speciali rare per Pokémon e supporter.