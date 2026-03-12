Pokémon Pokopia fa numeri esagerati al lancio in Giappone, Resident Evil Requiem può solo guardare

I numeri mettono in mostra che Pokémon Pokopia è un successo esagerato, che far mangiare la polvere a tanti altri titoli.

Sono ora disponibili nuovi dati per i videogiochi più venduti in Giappone tra il 2 e l'8 marzo 2026 , secondo le stime offerte da Famitsu.

I dati di vendita giapponesi

Ecco i giochi più venduti in Giappone secondo Famitsu in formato fisico nel periodo di riferimento (il secondo valore sono le copie totali vendute sin dall'uscita):

[NS2] Pokémon Pokopia - 541.371 / Nuovo [PS5] Resident Evil Requiem - 23.459 / 178.832 [NS2] Mario Kart World - 10.023 / 2.856.782 [NS2] Mario Tennis Fever - 9.626 / 75.831 [NS2] Resident Evil Requiem - 6.562 / 45.355 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6.405 / 8.397.297 [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 5.594 / 208.365 [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 5.074 / 83.595 [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 5.026 / 236.744 [NSW] Minecraft - 4.667 / 4.164.389

Ecco invece gli hardware più venduti:

Switch 2 - 127.508

Switch OLED - 10.245

PS5 Digital Edition - 9.569

Switch Lite - 7.136

Switch - 6.389

PS5 Pro - 3.803

PS5 - 3.447

Xbox Series X - 235

Xbox Series X Digital Edition - 159

Xbox Series S - 92

PS4 - 29

Per confronto, ricordiamo che al lancio di Nintendo Switch 2, Mario Kart World riuscì a piazzare 782.566 unità in formato fisico, essendo incluso nel bundle della console. Che Pokémon Pokopia abbia raggiunto 541.371 unità è un risultato notevole, considerando anche i problemi di scorte delle unità fisica, esaurite un po' ovunque.

Inoltre, sappiamo che nel in Giappone l'opera ha venduto un milione di copie, quindi significa che il gioco ha venduto quasi 50-50 tra fisico e digitale.