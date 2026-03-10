Resident Evil Requiem fa troppa paura per Hideki Kamiya, che vorrebbe una modalità "non spaventosa"

Pur essendo una leggenda all'interno di Capcom, sembra che Hideki Kamiya non abbia grande confidenza con gli horror, o quantomeno non riesca a sostenere il livello di terrore di Resident Evil Requiem, che non riesce a giocare perché troppo spaventoso.

Kamiya vorrebbe poter giocare a fondo al nuovo capitolo della serie Capcom, ma non ci riesce perché non sopporta di essere spaventato, pertanto chiede agli sviluppatori di poter inserire una modalità "non spaventosa" perché vorrebbe semplicemente godersi i puzzle e l'azione.

Nonostante la sua personalità alquanto combattiva e i suoi lunghi e importanti trascorsi in Capcom, pare che Kamiya non sia proprio portato per i survival horror.