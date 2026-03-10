0

Resident Evil Requiem fa troppa paura per Hideki Kamiya, che vorrebbe una modalità "non spaventosa"

Un simpatico siparietto in video mostra Hideki Kamiya che protesta per la sua incapacità di giocare ai survival horror come Resident Evil Requiem perché fanno troppa paura.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/03/2026
Grace in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Pur essendo una leggenda all'interno di Capcom, sembra che Hideki Kamiya non abbia grande confidenza con gli horror, o quantomeno non riesca a sostenere il livello di terrore di Resident Evil Requiem, che non riesce a giocare perché troppo spaventoso.

Kamiya vorrebbe poter giocare a fondo al nuovo capitolo della serie Capcom, ma non ci riesce perché non sopporta di essere spaventato, pertanto chiede agli sviluppatori di poter inserire una modalità "non spaventosa" perché vorrebbe semplicemente godersi i puzzle e l'azione.

Nonostante la sua personalità alquanto combattiva e i suoi lunghi e importanti trascorsi in Capcom, pare che Kamiya non sia proprio portato per i survival horror.

Un simpatico siparietto su un retroscena di Kamiya

Il video visibile nel messaggio dell'account ufficiale di Clovers, il nuovo team fondato da Kamiya, mostra un particolare siparietto in cui i colleghi stanno giocando a Resident Evil Requiem ma Kamiya sostiene di non riuscirci.

"L'ho sempre detto che dovrebbero fare una modalità non spaventosa", dice Kamiya, "distruggerebbe effettivamente tutto il concetto del gioco", ma almeno consentirebbe a persone come lui di poterci giocare.

"Guarda, vorrei solo godermi i puzzle e i combattimenti, non ho bisogno di aver paura", sostiene Kamiya tra le risate dei suoi colleghi. In effetti, sono commenti strani da parte di un personaggio che ha contribuito a costruire il mito di Resident Evil, in particolare lavorando su Resident Evil 2.

Il nuovo team Clovers, nel frattempo, sta lavorando al cosiddetto Okami Sequel, ovvero il seguito del particolare action adventure ad ambientazione mitologica giapponese di cui si sa ancora pochissimo.

