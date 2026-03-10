Con chi è sposato Leon Kennedy? Interviene il director di Resident Evil Requiem

Come sappiamo, dopo aver completato Resident Evil Requiem molti giocatori si sono chiesti con chi è sposato Leon Kennedy, visto che il personaggio compare in alcune immagini con un anello al dito.

Ebbene, il game director Koshi Nakanishi è intervenuto sulla questione dopo che diversi utenti si sono rivolti a lui per sapere come stanno davvero le cose, ma pare che le risposte fornite dall'autore siano state oggetto di un qualche tipo di manipolazione.

Ciò ha portato i fan a pensare che Leon si sia sposato con Ada Wong, e così il director ha pensato bene di pubblicare alcune storie sul suo profilo Instagram personale per fare chiarezza... anzi, per evitare di fare chiarezza su di una questione volutamente nebulosa.

Nakanishi ha infatti spiegato che alcuni screenshot di messaggi a lui diretti sono stati modificati e dunque le conversazioni emerse potrebbero essere alterate, ma senza confermare o smentire le ipotesi formulate dai fan sul matrimonio fra Leon e Ada.